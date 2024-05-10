連續三年被通膨吃掉加薪 第一季實質經常性薪資年減0.09%

主計總處今天發布3月受僱員工薪資及人數，1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬6030元，較上年同期增加2.25%，總薪資增加3.24%；但剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬3099元，年減0.09%，連續三年同期都是負成長，加薪仍然不敵通膨怪獸。實質總薪資則轉正，平均每人每月6萬7662元，年增率0.88%。

主計總處統計，3月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為46062元，較上月增加0.33%，較上年同月增2%；獎金及加班費等非經常性薪資6656元，合計後總薪資平均為52718元，較上月減少35.43%，原因是上月部分廠商發放年終及績效獎金，但較上年同月則增加1.51%。

累計1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為46030元，較上年同期增加2.25%，總薪資72263元，年增3.24%；但剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.09%，實質總薪資則年增0.88%。

受僱員工人數方面，3月底全體受僱員工人數841.6萬人，較上月底減少5千人，主要是2月春節效應臨時性工作人員增聘，因此3月製造業、住宿及餐飲業、金融及保險業都減少2千人；若與去年同月比較，則增加6千人。

累計1至3月受僱員工人數平均842.7萬人，較上年同期增加1.7萬人、0.20%，但受出口景氣尚未回升影響，製造業受僱員工人數較去年同期仍減少4萬人，服務部門的住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.4萬、1萬人，另營建工程業、批發及零售業也都增加8千人。

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