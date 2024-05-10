快訊

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

不顧美國警告？以色列加強空襲拉法，超過10萬人逃離

傳蔡總統520前特赦陳水扁 TVBS公布民調支持度

通膨怪獸兇猛！第1季實質經常性薪資年減0.09% 連三年負成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
上班族示意圖。圖／ingimage
上班族示意圖。圖／ingimage

行政院主計總處10日發布2024年3月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，總計今年1至3月經常性薪資為46,030元，年增2.25%，在考量消費者物價指數（CPI），今年第1季實質經常性薪資43,099元，年減0.09%，連三年落入負成長，意味企業加薪還是追不上通膨。

消費者物價指數 薪資

延伸閱讀

恐推升通膨？全球航運受「雙重危機」夾擊 美智庫：混亂情況將更頻繁

五月天怪獸認了「偏左」！阿信看過認證：一起去過廁所

退休金「2算法」都需要約2500萬以上！ 達人：每月要存60K多且持續35年才夠

美債殖利率跌定了？推升殖利率「3力量」全面翻轉 最後1哩路恐顛簸

相關新聞

連續三年被通膨吃掉加薪 第一季實質經常性薪資年減0.09%

主計總處今天發布3月受僱員工薪資及人數，1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬6030元，較上年同期增加2.25%，總...

【重磅快評】台電停電非精準 缺電倒是說了老實話

桃園市4月發生35起停電，本月也有7起，台電聲稱「沒有一戶重複停電過」，結果被罵爆；閣揆陳建仁只在意缺電的說法，強調停電...

新增四企業擴大投資台灣 高科技、麵包店投資逾23億元

經濟部投資台灣事務所10日表示，新增4家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的聯策科技、中小企業方案的特銓、凱智綠能科技、...

外送員保障不足 勞動部發函喊話外送平台報酬透明化

近年因外送平台數度片面變更薪酬計算方式，引發外送員不滿，要求勞動部訂專法保障外送員權益。勞動部官員今表示，3月中旬已發函...

通膨怪獸兇猛！第1季實質經常性薪資年減0.09% 連三年負成長

行政院主計總處10日發布2024年3月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，總計今年1至3月經常性薪資為46,030...

社宅最多只能住12年 高市議員提議70年「使用權住宅」

準總統賴清德延續蔡英文總統社宅政策，未來社宅將以百萬戶為目標，但高雄市議員郭建盟今在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。