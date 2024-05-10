通膨怪獸兇猛！第1季實質經常性薪資年減0.09% 連三年負成長
行政院主計總處10日發布2024年3月工業及服務業全體受僱員工薪資調查統計結果，總計今年1至3月經常性薪資為46,030元，年增2.25%，在考量消費者物價指數（CPI），今年第1季實質經常性薪資43,099元，年減0.09%，連三年落入負成長，意味企業加薪還是追不上通膨。
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