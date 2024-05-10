林右昌推動多項內政革新 期許持續建設美好家園

內政部長林右昌昨（9）日主持任內最後一次部務會報，回顧一年多任期內，內政團隊從多元居住措施的落實，到打詐、掃黑、災防等國人安全的保障等，透過立法與成立專責團隊實現目標，並於任內完成歷時25年的內政部組織改造。

林右昌表示，他上任後第一時間提出「精進300億租金補貼」、「房貸補貼」及「持續興建社會住宅」等住宅政策三箭，回應社會需求，減輕租屋族二至四成負擔，並發放3萬元定額支持金，幫助中低薪房貸族減輕壓力。截至今年3月底，已透過直接興建及包租代管提供超過17萬戶社會住宅，更推動「提升社會住宅用地供給精進措施」，未來地方辦理整體開發應留設一定比例供社會住宅使用。

另外，透過「平均地權條例」修法，建立預售屋及新建成屋買賣契約轉售（讓）管理、預售屋解約資訊申報登錄、私法人購買住宅許可制及檢舉獎金等機制，強化預售屋銷售管理，保障消費者權益。至於民眾通行的環境安全，已協助地方政府改善418處校園周邊通行安全，並於推動四年400億「永續提升人行安全計畫」、完成「行人交通安全設施條例」立法。

林右昌表示，在治安淨化工作部分，除貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，也研提「詐欺犯罪危害防制條例」草案，加重刑責及業者責任。另外，成立「掃黑專責隊」，同時修正施行「槍砲彈藥刀械管制條例」，加強槍彈及非法槍枝溯源管理。

另外，內政部積極爭取警勤加給，同時提高加班費上限及調增因公傷亡員警未成年子女教養補助，並擴大照護第一線人員心理健康。

林右昌提到，在確保國家安全部分，內政部積極強化關鍵基礎設施的保衛工作，完成保二總隊擴編轉型編成，並與國土安全辦公室等單位合作，以安定社會民生並促進經濟發展。

另外，因應94年次後替代役體位回復役期一年，內政部也精進替代役訓練，實施民防及打靶射擊訓練，且以協同方式參與民防團隊演習，同時強化推動EMT-1證照繼續教育，培養替代役自救與救人能力，在急難時成為社會緊急救護生力軍。

此外，也修正「消防法」，強化消防安全管理制度，提高營業場所負責人的責任，同時完成「消防設備人員法」立法，也推動「強化重要科學園區消防量能及防護」、「建置臺灣社區緊急應變隊推動」等多項新興計畫，提升災害防救科技力及民間協作力。

目前空勤總隊臺東駐地已於去年6月落成啟用，並接續興建臺北松山駐地，打造立體化救災基地、完整空中救援網絡。

林右昌補充，在自然生態保育領域，藉國家公園組織位階提升，擴大相關系統整合；淨零政策則積極串聯產官學力量，逐步實踐目標；地方發展方面，則透過積極走訪與地方交流，接軌地方民意。

此外，為吸引優秀外籍人才來臺發展，自2016年至2024年4月底止，已有287位跨足光電技術、網路影音製作等領域之高級專業人才歸化，為進一步強化誘因，推動完成「國籍法」修法，放寬高專人才歸化條件，縮短居留年限及保障兒童取得國籍權利。

林右昌最後表示，縱使任期即將結束，他也不忘期勉內政部的夥伴們，施政工作一棒接一棒，應持續深思、檢討，與地方通力合作，為全民建構更美好的家園。

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