社宅最多只能住12年 高市議員提議70年「使用權住宅」

準總統賴清德延續蔡英文總統社宅政策，未來社宅將以百萬戶為目標，但高雄市議員郭建盟今在總質詢指出，房價居高不下，社宅中籤率低，非弱勢者最多只能住6年，安居夢想遙不可及，他籲政府採用「安居70」新住宅政策，將社宅使用權拉長到70年，供民眾以優付條件購買，換屋時並由政府原價折抵購回，賣給下一名排隊承購的市民，達到永續利用，政府零負擔且不會債留子孫。

「社宅低租金，弱勢者最多住6年，期滿後怎麼辦」，郭建盟對此不僅在總質詢拋出「安居70」主張，且在街頭豎看板宣達，希望弭平現行社宅政策缺口。

郭說明「安居70 」政策的運作模式，先由市府訂定自治條例，以3成權利金專案將市地提供住都中心蓋安居宅，賦予70 年使用權，2成自備款及8成的優惠貸款條件，賣給無自用住宅的市民，住戶70年內若因經濟改善想換屋，住都中心得依原價折算使用權剩餘年限回購，再賣給下一人，循環使用。這類安居宅一律保證收購，不得轉讓第3人，買受人可以使用權向銀行羈押貸款，降低銀行放款時的呆帳風險。

郭建盟舉例，現行營造成本每坪約17萬元，安居宅70年土地使用權利金以市價3成計算、每坪約均攤2萬元，等於興建成本每坪約19萬元。依此計算，28坪的3房產品總價為532 萬元，民眾自備2成價金，另8成使用青安優惠貸款30年，月繳本息約1萬4077 元，占一名月入 5 萬元的外送員薪資不到28％。民眾住12年後若想換屋，住都中心可以440.8萬元折扺回購，對青年世代來說，這項安居宅政策進可攻、退可守，能大幅減降房貸負擔。

郭建盟說，目前國內的社宅預算全由中央負擔，只要中央停撥預算，社宅興建就可能中斷。但安居宅的興建費由使用者負擔，同時依法繳交地租與3成地上權權利金，不會債留子孫。

他說，從蔡總統到準總統賴清德的社宅政策，都以6年為期的出租措施短期安置民眾居住需求。但全國房價所得比已創9.86新高，民眾購屋困難，社宅租屋政策又消極地將青年留置在「租屋」端，購屋夢想更遙不可及。而「安居70」政策可協助青年取得70年房宅使用權，滿足期待安定的居住需求，是台灣解決現階段居住正義問題的重要出路。

陳其邁表示，使用權住宅的構想非常好，是全新觀念，目前仍需時間研究資本市場與整體房市，討論如何落實保障居住權，會在3個月內召集各單位做政策全盤檢視，討論是否有盲點、推動方針和情境模擬，也會檢視市府自有財源，能否攤提70年的住宅興建與運作，使用權住宅只能由住都中心買回，房價不會變動，使用權價值只會下降，能有效抑制房價上升，對居住正義有絕對正面幫助。

針對3成權利金提供住都中心蓋安居宅，財政局長陳勇勝表示，若該政策通過，財政局土地的地上權設定是可行；都發局長吳文彥表示，若資金與政策支持，蓋房沒有疑慮；法制局長王世芳表示，使用權宅並非租賃關係，不會有民法限制使用期限的問題，且使用權為債權、非物權，期限可至70年也不可在市面流通。 郭建盟籲政府採用「安居70」新住宅政策，將社宅使用權拉長到70年，供民眾以優付條件購買，換屋時並由政府原價折抵購回，賣給下一名排隊承購的市民。圖／翻攝自高雄市議會直播 郭建盟籲政府採用「安居70」新住宅政策，將社宅使用權拉長到70年，供民眾以優付條件購買，換屋時並由政府原價折抵購回，賣給下一名排隊承購的市民。圖／郭建盟辦公室提供

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