三地能源拓展綠能版圖 進軍碳盤查及碳交易市場

持續擴大綠能業務的三地能源，今（10）日宣示一項重要里程碑，旗下的「莫爾電力」更名為「莫爾顧問公司」，正式進軍碳盤查服務市場，協助企業掌握碳排放量分布與總額，以利制定減碳計畫。

三地能源指出，為打造中長期營運量好發展，正透過子公司「三地怪獸電力」積極參與綠電銷售市場，並與各企業簽訂轉供合約（CPPA），近期傳捷報，已成功媒合35MW光電案場預計於今年第三季轉供用電大戶，綠電轉供量體預估將超過400萬度。

而目前再跨入重要新里程碑，三地能源旗下的「莫爾電力」更名為「莫爾顧問公司」，正式進軍碳盤查服務市場，協助企業掌握碳排放量分布與總額，以利制定減碳計畫。

三地表示，2050年淨零排放的願景已然成為全球共識，台灣也正朝此目標前進。面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及RE100等重要貿易議題，企業必須提早準備應對。在這不可逆轉的減碳浪潮中，碳盤查成為企業實現淨零排放的基石，而選擇使用綠色能源也成為必然之選。

對此，莫爾顧問的團隊已取得ISO 14064-1溫室氣體查證，預計今年第3季將先針對三地能源旗下電動車充電營運商「特爾電力」及母集團關係企業「三地開發」進行碳盤查，內容包括溫室氣體盤查，清查營運邊界內各類溫室氣體排放源，並根據ISO 14064-1：2018標準編製盤查報告書，並協助取得第三方認證，未來將進一步協助三地集團其他關係企業進行碳盤查，以實際行動鼓勵上下游夥伴與三地集團各企業共同啟動「零碳轉型」。

三地能源表示，低碳轉型的大潮中，全球將淨零碳排放定為首要氣候目標，而完善的碳盤查系統則成為推動碳管理和減碳行動的關鍵。企業進行碳盤查後，即可著手實施減碳行動，逐步實現碳中和。

而選擇使用綠電不僅是最迅速有效的減碳手法，也是展現企業減碳決心與執行力的明顯標誌。三地能源早已透過多元布局各項綠色能源減碳事業，從發電、儲能、充電、售電再拓展到碳盤查，為客戶提供多方位ESG減碳策略。

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