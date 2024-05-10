「妳的學歷太超過了！」 博士媽媽成功逆襲重返職場

職場媽媽不容易，104職涯診所Podcast邀請清華大學教務處招生策略中心研究員彭心儀分享經驗，她為家庭兩度退出職場15年，這位留美博士，也是中年媽媽，如何成功重返職場，從助理做起，她分享如何在工作和家庭之間抉擇？如何在人生大長假之後，重返職場。

「妳的學歷太超過了(overqualified)！我們好像沒有辦法用妳，而且，妳好像也做不久。」彭心儀用四大方法：維持人脈、專業兼職、持續學習、找好援兵，因家庭而職涯前後中斷合計15年之後，重回職場。

彭心儀在台灣師範大學國文系畢業後，曾任職台北市信義國中教師兩年，她為了成家，依附先生在美國的工作，她第一次中斷職涯五年，並在美國取得密蘇里大學資訊科學與學習科技博士學位。期間，曾回國在陽明交通大學教育所任博士後研究員、助理教授達四年，之後再度為了照顧孩子而移居美國，第二次中斷職涯長達十年。

「妳的學歷太超過了(overqualified)！我們好像沒有辦法用妳，而且，妳好像也做不久。」當孩子大了，彭心儀想重返職場卻面臨逼近45歲中高齡前緣的現實，頂著美國密蘇里長春藤名校的博士高學歷，反而嚇退部分企業，即便對方是熟識的朋友，一樣不敢用她！「明明是我可以很快上手的工作，卻不願意接受我，讓我重新開始！」後來，她努力並勇敢向朋友開口，並在國科會放上自己的履歷，朋友也鼓勵她放慢步伐、等待機會、調整心態歸零，她從研究助理開始做起，建構能安心工作的支援系統，請爸媽、公婆當後援，揪朋友一起接送小孩，避免陷入一個人的焦慮中，目前任職清華大學招生策略中心研究員。

彭心儀認為，職涯中斷期，維持人脈並累積經歷很重要。小孩出生後，她運用小孩晚上睡覺時間，持續與陽明交通大學教育所保持聯繫，將尚未寫完的論文發表，同時參與相關計畫。當小孩長大一點後，她向美國指導老師和同學釋放出「我準備好了」的消息，獲得線上學習課程設計與教學工作，運用專業兼職，讓自己的教育專業不和市場脫節。

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