宏全財報／第1季EPS 2.61元 營收、獲利雙創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）董事會9日通過第1季財報，合併營收64.77億元、年增6.7%，毛利率22.87%，稅前淨利9.54億元，稅後純益7.49億元、年增61.9%，每股稅後純益達2.61元，營收、獲利雙創同期新高。

宏全董事會並決議通過，台灣自貿廠增加第三期廠房及購置機器設備，預計投資金額19.2億元，將規劃興建廠房及最新先進的無菌飲料生產線，爭取與國內外飲料大廠合作代工更多新穎、健康飲品。

宏全第2季起進入傳統旺季，營運可望逐月增溫。法人估，隨著新產能持續開出，宏全2024年營收可望有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額。

宏全2024年第1季營收及獲利明顯增長，主要因為2023年有新增據點，包括大陸漳州廠第二條無菌生產線於8月投產、浙江衢州廠於去年11月投產，以及各區新增包材生產線，為2024年全年貢獻營收及獲利。

另外，今年各區稼動率持續提升、產品組合優化；各區也積極與客戶開發新品項、擴大生產規模，持續挹注營運成長動能。加上各區氣候逐漸炎熱，客戶訂單持穩增加，獲利皆有亮眼表現。

展望2024年，宏全預計投產啟用的新據點包括台灣自貿廠第一期廠房已完工，已進行瓶胚產品試產；第二期冷凍倉儲預計第3季啟用；2024年浙江衢州廠新增第二階段產線及各區新增包材產線亦會加入生產。

宏全表示，2024年集團將積極參加國際重要展覽，包括3月舉行的美國天然食品展、4月新加坡2024 FHA食品飲料展、6月馬尼拉展、12月日本飲料技術展等，將有機會與更多國際客戶合作。

宏全

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