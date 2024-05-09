慶豐富財報／首季三率三升創高 EPS達0.5元

美國總統拜登8日在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊競選對手川普未兌現鴻海投資承諾。拜登還諷刺，川普口中的世界第八大奇蹟永遠不會實現，富士康（Foxconn）最終成了一場騙局（con）。此話說得重，鴻海赴美設廠的經濟行動意外捲入美國政治角力，更加突顯企業在錯綜複雜的政治角力中，這門必修的「地緣政治商戰學」何其困難。

2024-05-09 16:20