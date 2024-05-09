慶豐富財報／首季三率三升創高 EPS達0.5元
居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布第1季財報，合併營收11.18億元、年增21.5%，受惠客戶訂單備貨力道提振及業外匯盈貢獻，稅後純益8,751萬元，每股稅後純益0.5元，不但扭轉2023年同期虧損表現、轉虧為盈，並創同期新高。
隨著全球新零售時代發展，慶豐富近年積極深化知名大型量販品牌通路商實體連鎖通路及線上電商業務接單，並積極開拓知名線上通路客戶有成，完善集團全價值鏈服務的競爭利基。
尤其2024年第1季線上銷售明顯年增30.6%，占整體窗簾營收比重增加至20.2%，隨著線上通路營收比重增加，進而優化集團業務銷售結構，並增添整體營運良好動能。
另一方面，慶豐富全力精進營運效率，第1季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別達22.93%、7.84%、7.83%，繳出三率三升好成績。
慶豐富4月合併營收3.84億元、年增13.8%，累計前四月合併營收15.02億元、年增19.5%，營收成長主要受惠拓展實體、線上通路客戶群，完善窗簾、家紡產品線，以及多元生產基地配置等策略效果展現。
另外，Lowe's、Walmart客戶訂單出貨熱絡，進一步助力整體產能稼動率保持良好水位，同時挹注集團整體接單實力。
慶豐富指出，第2季逐步進入傳統出貨旺季，且適逢美國春季黑色星期五促銷、美國陣亡將士紀念日假期銷售旺季，包括全球大型量販品牌通路商、知名線上通路客戶紛紛祭出優惠活動促進銷售表現，有助於帶動主要客戶下單、出貨認列需求。
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