行政院窒息性執法 一波接一波
行政院通過打詐新四法，政務委員羅秉成昨（9）日表示，政府持續透過政策推動及修法兩大作為，逼出詐騙黑數後，再透過一波接一波窒息性執法，期盼能在明年下半年能進入詐騙控制期，甚至可以開始下降。
羅秉成說明，打詐政策跟法律必須要並行，可以的話技術要先行，近半年除集中在執行打詐子法相關工作外，還有相關修法及政策調整，打詐綱領行動1.0將在今年底結束，下半年會配合修法展開打詐行動綱領2.0準備工作，預計明年就能啟動，未來也會強化人力、預算及資源配置。
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