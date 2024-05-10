快訊

今各地晴朗好天氣！周日變天有雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

行政院窒息性執法 一波接一波

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院通過打詐新四法，政務委員羅秉成昨（9）日表示，政府持續透過政策推動及修法兩大作為，逼出詐騙黑數後，再透過一波接一波窒息性執法，期盼能在明年下半年能進入詐騙控制期，甚至可以開始下降。

羅秉成說明，打詐政策跟法律必須要並行，可以的話技術要先行，近半年除集中在執行打詐子法相關工作外，還有相關修法及政策調整，打詐綱領行動1.0將在今年底結束，下半年會配合修法展開打詐行動綱領2.0準備工作，預計明年就能啟動，未來也會強化人力、預算及資源配置。

羅秉成 詐騙

延伸閱讀

政院推打詐專法 藍委許宇甄：方向肯定

打詐新法來了！金管會用六大招 全面斬人頭帳戶

羅秉成：打詐逼出黑數痛苦期長 盼明年下半開始往下

政院推打詐新法…「百億總裁」拿17支手機躲M化車出名

相關新聞

芬蘭OL3發電成本 台電：1度3元

近來關於重新納用核電的討論度愈來愈高，包括和碩董事長童子賢日前提議核一、核四裝置芬蘭ＯＬ３新型核電廠，可提供穩定電力及降...

行政院窒息性執法 一波接一波

行政院通過打詐新四法，政務委員羅秉成昨（9）日表示，政府持續透過政策推動及修法兩大作為，逼出詐騙黑數後，再透過一波接一波...

加速921大地震前建物更新 內政部放寬都更條例

為加速921大地震前的建物更新，內政部今天通過「都市更新條例」修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施...

為何桃園停電事故頻傳？台電：饋線逾千條 事故機率高

近期桃園地區接連引發多起停電事故，外界關注為何都發生在桃園。台電發言人蔡志孟9日表示，全台饋線1萬257條，其中桃園有1...

都更條例將修法放寬！加速921大地震前建物更新 對象多了這一類

為加速921前建物更新，內政部今天通過都更條例修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建...

續減育兒家庭照顧負擔 陳建仁：育嬰留職方案擬不少於5日

母親節將至，行政院長陳建仁9日指出，政府近年來透過擴充公共化幼兒園及托育機構、提高育兒津貼等政策，積極營造國內友善生養環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。