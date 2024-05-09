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為何桃園停電事故頻傳？台電：饋線逾千條 事故機率高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電發言人蔡志孟9日表示，全台饋線1萬257條，其中桃園有1,109條、占比高事故停電發生機率較高。圖／聯合報資料照片
台電發言人蔡志孟9日表示，全台饋線1萬257條，其中桃園有1,109條、占比高事故停電發生機率較高。圖／聯合報資料照片

近期桃園地區接連引發多起停電事故，外界關注為何都發生在桃園。台電發言人蔡志孟9日表示，全台饋線1萬257條，其中桃園有1,109條、占比高事故停電發生機率較高。蔡志孟強調，事故停電屬區域性，為外力影響造成，與缺電不同。

蔡志孟表示，桃園停電次數已從近年700、800次降至去年的200多次，台電將持續編列預算落實線路強韌。

台電今日舉辦「台電2024節電啟動記者會」，外界仍關切供電議題，蔡志孟受訪表示，台電電源規劃比退役機組量高，今年預估尖峰負載為4108萬瓩，而今年新增443萬瓩、除役315萬瓩，且還有再生能源陸續加入，至2030年淨增加910萬瓩，比預期負載成長700萬瓩高，過程中再生能源量估超過3,000萬瓩。

蔡志孟強調，事故停電為區域性，為外力影響造成，與缺電不同。若有事故停電，員工一定趕赴現場拚復電。近年事故停電維持下降趨勢，今年4月以來桃園停電次數增多，但已加派區處人力檢修，努力再降低停電次數。

供電 停電 再生能源 台電 缺電

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