續減育兒家庭照顧負擔 陳建仁：育嬰留職方案擬不少於5日

母親節將至，行政院長陳建仁9日指出，政府近年來透過擴充公共化幼兒園及托育機構、提高育兒津貼等政策，積極營造國內友善生養環境。而勞動部也正在研擬更具彈性的育嬰留職停薪制度，規劃不少於5日期間的育嬰留停方案，並鼓勵事業單位積極加入試辦，以建構更加完善的職場環境，務實滿足有家庭照顧需求的受僱者。

陳建仁表示，母親節即將在本周日（5月12日）到來，是大家向媽媽表達感謝的重要節日。隨著時代變遷，現代社會對於母職的定義，已演變得更加多元，不僅止於母親，父親或是祖父母也都可能肩負養育與陪伴孩子成長的重要角色。

陳建仁指出，為減輕育兒家庭照顧負擔，政府近年來透過擴充公共化幼兒園及托育機構、提高育兒津貼等政策，積極營造國內友善生養環境。今年起更將每名幼兒托育費用，從原先家庭可支配所得的10%至15%，降低為5%至10%；送托公共托育機構者，由每月補助5,500元，提高到7,000元；針對送托準公共托育服務者，也由每人每月補助8,500元，提升至1萬3,000元，展現政府支持育兒家庭的決心。

陳建仁提到，為幫助雙親在工作與家庭間取得平衡，政府自2021年起，提高育嬰留職停薪期間薪資補助的所得替代率至8成，並彈性放寬申請條件。根據2023年受僱勞工申請育嬰留職停薪津貼統計，初次核付人數共9萬多人，較2020年7萬6,711人，上升17.4個百分點；其中，女性增加7個百分點，男性更增加63個百分點，顯示相關政策已有效鼓勵男性參與家庭照顧，減輕女性照顧負擔。

而勞動部也正在研擬更具彈性的育嬰留職停薪制度，規劃不少於5日期間的育嬰留停方案，並鼓勵事業單位積極加入試辦，以建構更加完善的職場環境，務實滿足有家庭照顧需求的受僱者。

陳建仁強調，母親是家庭溫暖的泉源，也是家庭重要支柱之一，因此他特別邀請大家在母親節這個特別的日子，一定要記得停下腳步，誠心地對母親及擔任母職照顧者，表達最深的感謝與祝福，感謝他們一直以來對家庭及子女的辛勞與付出；同時，也期勉國人在未來每天的日常生活中，都能以實際行動來體貼與感謝母親無私的愛與寬容，並祝福大家「母親節快樂」。

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