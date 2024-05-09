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和遠航律師「喝咖啡」？遭控介入遠航案 準交通部長李孟諺：子虛烏有

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供

行政院秘書長李孟諺9日表示，針對部分立委指稱他疑似介入遠航一案，相關報導本人有疑似介入云云的說詞，皆為子虛烏有之事，對於部分立委在未經查證之下，做出與事實顯不相符的影射感到十分遺憾。

李孟諺表示，交通部民航局於2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，在這期間，他本人並不認識張綱維先生、從未與張先生有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分相關事實，一切作業皆由交通部依法辦理，本人從未過問，遑論有介入之事。

李孟諺說，有關立委於質詢時提到他與張先生互動一事，他已於詢答時有所回應說明，他也進一步指出，在去 (2023) 年底在一場友人的餐會後曾與張先生見面，張先生向他抱怨遠航被撤照的委屈云云，然經了解相關案件已在司法階段，且當中政府行政程序亦無缺失之處，故李秘書長未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺強調，因有立委日前於內政委員會及臉書上對他進行影射及指控，他才約見謝姓律師於公開場合見面，重申個人尊重司法的立場，並再次強調他之前沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要發生任何散布不實謠言之事，李秘書長盼請相關人士停止惡意影射，回歸專業問政。

交通部 李孟諺 遠東航空 遠航

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