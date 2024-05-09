提荷蘭OL3遭批「核電終結者」 和碩童子賢：新核電比舊核電好

和碩聯合科技（4938）董事長童子賢建議政府讓核二、核三延役，核一、核四場址剷平，並引進芬蘭的OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）新型核電廠，挺核引發朝野關注與討論，前臺大教授徐光蓉則批評：荷蘭OL3有工程延宕14年才完工，預算超支等缺漏。童子賢9日回應，台灣沒有義務為OL3行銷，提出案例是建議思考「新核電比舊核電更好」。

童子賢近年挺核立場鮮明，上周更在演講中具體建議核二、核三延役，因為兩座核電廠在全球安全係數比較上有高評價，另外建議核一、核四場址可剷平，將場地興建類似芬蘭OL3新型核電廠，由於單位面積的發電效率比60年前的舊核電廠技術高出1.7倍，四座核電廠總發電將貢獻台灣總發電量30%，加上綠電供應20%，台灣的零碳發電量將提高到50%，不僅追上國際低碳電力腳步，也能讓發電成本下降30%。

童子賢挺核說一出，立刻吸引朝野多方意見交流，屏東縣恆春鎮長尤史7日強調，在地恆春人也希望核三廠延役，童子賢說出了在地的心聲，鄰近核二廠的新北市金山慈護宮董事長游忠義日前也表示，地方居民從原本反核轉向擁核。

不過，前臺大教授徐光蓉8日以「童先生別鬧笑話了！芬蘭OL-3是大型核電終結的開始 不是核電復興！」為主題，發表評論指出，荷蘭2002年拍板新型核電廠興建計畫後，計畫是2005年開始動工，2009年完工商轉，但最後因工程技術困難及品質不良，延宕多時，直到2023年4月才併網，預算更超支達110億歐元，負責興建國營企業更破產重組，讓歐洲不敢再興建大型核電廠計畫，OL3並非好的建議。

對此童子賢9日指出，徐教授的文章說了很多施工進度與施工的缺失。但是各國的工人缺工與否，施工包商不一樣，芬蘭施工延宕，不代表臺灣施工也會延宕，至少臺灣舊有核一、核二、核三的施工並無問題，集中討論OL3工程缺失，是否是重點？

童子賢表示，OL3是跨國合作發生的商業糾紛與承包糾紛，這些並不是核電安全或核電技術本身有危險或是窒礙難行，否則為何荷蘭政府會在2023年啟用？芬蘭是重環保的北歐國家，成功啟用OL3，芬蘭官方也盛讚OL3帶來的貢獻。

他換個角度反問：若有好的工程施做公司，完工品質很好，是否徐教授就贊同核電廠？童子賢指出，科技不斷進步，18年前iPhone尚未誕生，但現在iPhone能在水中一小時，撈起來仍正常運作，五十年來，電腦、網路、晶片、材料都在進步，2024年的現在為何不能規劃比核一、核二、核三時代更進步的技術。為台灣尋找先進技術，並無不好。

童子賢澄清，他在訪談中提起OL3，是代表一種新思考，思考新核電比舊核電更好。他說，「我們在台灣，沒有義務替OL3的廠商做促銷廣告。只要是安全、新穎的新技術，何必執著在是不是OL3，或是一再批評他的施工不順」。

童子賢表示，地球暖化，台灣碳排嚴重，台灣低碳發電量排名在國際僅落居135名，落後國際很多，台灣2023年的煤炭、石油及天然氣發電比率高達83%，但徐教授的文章迴避不談，童子賢表示遺憾：期望徐教授能否放下主觀，接受核電，這才是關鍵，大幅述說OL3在芬蘭施工過程多麼不順，意義不高。

在核電發電廠不斷被縮減下，童子賢攤開他自己整理的圖表指出，從馬英九總統卸任前夕的2015年，台灣低碳發電50兆瓦小時，到蔡英文總統卸任前夕的2023年，台灣低碳發電反而又倒退至47.6兆瓦小時，原地踏步，由於2023年核二廠關閉，目前太陽能與風能已經遍布台灣農田跟海岸，但只能占不排碳發電分別4.6%及2.2%，故唯有核能與太陽能、風能搭配的「黃金組合」才能支持台灣的不排碳發電願景。

童子賢再次提醒，台電關掉核一、核二之後，財務上就是一場災難。台電在2021年～2022年就虧損掉5,460億元台幣，童子賢指出其實另外還「隱形寄放」虧損在中油高達2,000億元以上，但反核人士都迴避不談。

他表示，這二年，台電虧損其實超過了一年的國家的國防預算，這幾年他計算台灣因能源配置產生的虧損數字都會感到心情沈重。相比起來，反核人士喜愛談論OL3因施工過程不順而產生的虧損，攤提在60年使用年限上，只是台電「二年虧損的尾數而已」童子賢做了如此結論。

台灣2023年發電結構。童子賢提供 童子賢秀出中華民國（台灣）50年來發電能源類別，不排碳發電量反倒退比2015年還低。資料來源：IPCC與世界銀行world Bank、IEA國際能源總署。

台灣不排碳發電比率排名全球135名。資料來源：世界銀行world Bank與IEA國際能源總署。

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