桃園頻停電 台電：供電有長程規畫、至2030年發電可淨增910萬瓩

桃園市近期頻繁發生停電事故，台電供電能力因此遭到更多質疑，台電今日對此表示，新增機組發電量高於退役的機組，遠程看到2030年，新增機組減掉除役機組，淨增加910萬瓩發電量，也高於預期將增加的700萬瓩負載。

台電預估2024年尖峰負載預估4108萬瓩， 台電發言人副總蔡志孟表示，今年新增的機組有443萬瓩，除役的有315萬瓩，因此今年增加超過120萬瓩，且中間還會有很多再生能源的陸續加入。

長遠來看，蔡志孟說，到2030年新增機組減掉除役機組後，淨增加910萬瓩的發電量，也比負載預期成長的700萬瓩還多，且中間陸續加入的再生能源會超過3000萬瓩，台電在現在的能源政策下，供電都有做長遠規畫。

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