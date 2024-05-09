KPMG 發佈2024Q1創投報告：創投態度依舊保持謹慎

KPMG安侯建業9日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，全球創投交易件數較上一季下降減少25%，特別是D+輪90件數，相較上一季減少377件（減少80%），KPMG分析，創投在今年第一季態度保持謹慎，而IPO市場、人工智慧將為Q2關注重點。

2024年第1季新創企業在7,520筆融資交易案件中，僅募集759億美元。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，今年Q1創投市場持續面對挑戰，包含高利率和持續不斷的地緣政治不確定性，使創投在2024年第1季依舊保持謹慎態度。除了更嚴格地審查潛在交易之外，創投投資者也表現出不太願意提供過渡資金予現有投資組合公司，期望能促使新創企業更加重視削減成本和實現盈利目標。

今年第一季度，美洲吸引全球最大比例的創投總投資額，共3,205筆交易，總額382億美元，美國占其中2,882筆交易，與投資額366億美元，是美洲創投主要推力，包括人工智慧及機器學習新創Anthropic籌集40億美元、電池材料新創Ascend Elements籌集7.04億美元、機器人新創Figure AI籌集6.75億美元、專注於哮喘的生物技術新創Areteia Therapeutics籌集4.25億美元、生物科技新創Mirador Therapeutics籌集4億美元。

亞洲則吸引第二高的創投總投資額，共2,305筆交易，金額達189億美元，其中以中國的三筆巨額交易推動，包括：電動車新創IM Motors籌集11億美元、專注於人工智慧的悅智安面籌集10億美元以及太空科技新創Yuanxin Satellite籌集9.4億美元。

歐洲創投總投資額小幅成長，共1,798筆交易，金額達179億美元，該地區最大的交易包括瑞典綠色基礎設施企業H2 Green Steel*籌集52億美元、英國金融科技Neobank Monzo籌集4.31億美元、法國人工智慧及機器學習企業Mistral AI籌集4.15億美元、荷蘭零售電商企業Picnic籌集3.89億美元、法國電動車企業Electra籌集3.34億美元。

其中，人工智慧仍持續引起創投極大興趣，專注於人工智慧的新創企業在所有關鍵地區都吸引超過1億美元的投資，包括Anthropic（美國）、悅智安面（中國）、Figure AI（美國）、Lambda（美國）、MiniMax AI（中國）和Mistral AI（法國）。除此之外，潔淨技術、健康和生物技術領域也引起投資者濃厚興趣。

至於IPO市場，第一季度除了總部位於美國的社群媒體公司Reddit，在紐約證券交易所IPO籌集7.48億美元外，全球IPO市場持續平靜。簡思娟說，雖然沒有預期Reddit的IPO事件會引起IPO大門敞開，但可能讓其他企業考慮嘗試IPO活動。

進入2024年第二季度，全球IPO市場將成為值得關注的主要領域之一，簡思娟表示，創投機構開始面臨來自有限合夥人的壓力，要求他們打開資金管道，而這也顯示一些企業已準備好出場，因此本季度可能會開始出現企業掛牌IPO活動。另外，世界各地將出現小規模併購活動現象，主要原因來自於新創企業無法籌集額外資金而成為陷入危機併購、智慧財產權收購等收購方的目標。

2024年第二季度，人工智慧仍然對全球創投具有非常強烈的吸引力，也是創投資金將會開始關注更聚焦的領域。以產業為中心的人工智慧解決方案會成為創投投資的關鍵區域，例如提高金融服務、法律和房地產產業效率的人工智慧解決方案。

另外，有鑑於監管要求不斷增加（特別是在歐洲），以及越來越多的地區優先考慮應用ESG相關服務，預計潔淨技術在可預見的未來仍將是一個受到高度關注的投資領域。未來幾個季度，美國和歐洲正在進行的反壟斷監管程序，將值得密切關注，特別是歐盟和美國的監管機構。

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