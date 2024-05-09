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上班族媽媽壓力山大 職場友善度非常低平均只有4.4分

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行今（9）日公布的調查發現，已婚上班族女性認為，台灣的職場環境對於女性的友善程度非常低，以1到10分來評分，平均只拿到4.4分，其中有54.7%的女性給出五分以下的低分，只有10.1%的已婚女性，認為職場環境是友善的。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（9）日公布的調查發現，已婚上班族女性認為，台灣的職場環境對於女性的友善程度非常低，以1到10分來評分，平均只拿到4.4分，其中有54.7%的女性給出五分以下的低分，只有10.1%的已婚女性，認為職場環境是友善的。 圖／1111人力銀行提供

據統計，同樣的工作內容，女性薪資比男性少了14.7%，對於身在職場的女性來說，要面臨的除了同工不同酬的困境外，步入結婚、選擇生育，還會為女性的職涯帶來多大的壓力呢？根據1111人力銀行9日公布的調查發現，已婚上班族女性認為，台灣的職場環境對於女性的友善程度非常低，以1到10分來評分，平均只拿到4.4分，其中有54.7%的女性給出五分以下的低分，只有10.1%的已婚女性，認為職場環境是友善的。

隨著少子化的議題日益嚴重，政府不斷釋出利多，鼓勵女性投入婚、育，但卻有五成三的職場媽媽在職業生涯中，曾經因為懷孕生子遭受到來自主管或同事的不友善對待，包括被暗示會不利於職涯發展29.2%，以及明顯感受不友善對待23.9%。最常發生的狀況有，臨時請假被為難45.2%、擔心生完後工作不保44.3%、被同事/主管為難43.1%、影響績效考核34.6%，以及常態加班身體無法負荷29.1%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據勞動部的統計數字，儘管男性申請育嬰留職停薪津貼的件數已經創下新高，平均每四位申請者就有一位是男性，但男女的占比仍然相差懸殊，有2.89倍的差距，顯示在照顧幼兒時，多數家庭仍然視女性為主要的照顧者，反映在職場上，女性常會因為嬰幼兒有突發狀況需要臨時請假，因此被另眼相看，甚至可能被同事、主管誤會，進一步影響考績，久而久之在職場上形成女性婚後無法專注事業的刻板印象，形成兩性薪資差距。

但，可喜的是這樣的刻板印象正在逐漸轉變，兩性的薪資差距也逐年縮小，從疫情期間15.85%的差距，微幅縮小到2023年的14.7%。

上述「女性就業壓力調查」，是1111人力銀行自2024年4月16日到2024年5月7日，針對1111人力銀行之求職會員，進行立意抽樣調查，有效樣本數為1,306份。

人力銀行 職場

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