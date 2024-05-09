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張國政賣長榮航持股 跌出前十大股東

中央社／ 台北9日電

長榮航空今年度前十大股東名單出爐，相比去年，長榮海運、長榮國際持股都縮水，弟弟派紛紛賣股，原本持有1.72%股權的長榮集團創辦人張榮發3子張國政跌出名單，張榮發4子張國煒所屬的華光投資專戶持股也下降。

長榮航空前十大股東出爐，累計至今年3月底，前5大依序為長榮國際持股9.86%、長榮海運持股7.43%、元大商業銀行受託保管華光投資公司投資專戶持股4.92%、長榮鋼鐵3.63%，還有已故的張榮發仍有2.44%。

第6至第10名為花旗商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶1.44%、新制勞退基金1.4%、長榮儲運0.75%、美商摩根大通銀行受託保管先進星光基金公司投資專戶0.66%、美商摩根大通銀行受託保管梵加德集團基金投資專戶0.56%。

和長榮航去年前十大股東持股名單相比，長榮海運、長榮國際持股都縮水，從14.48%、13.28%降至10%以內，而原本張國政個人持有9萬2460張、1.72%股權，居第7大股東，但今年已跌出名單；長榮航另一個大股東、張國煒所屬的華光投資專戶持股也下降，從8.96%降為4.92%。

市場解讀，長榮集團老三、老四身影淡出長榮航，恐意味著長榮集團兄弟「海空分家」的共識不再。

長榮國際被視為長榮集團金庫，具有控股性質，原先由張國政人馬張明煜擔任董事長，今年4月3日召開董事會，改由張榮發長子張國華人馬葉佳全擔任董事長，也通過出售長榮航空股權。業界解讀，這是老大張國華要老三張國政接手長榮航，執行「海空分家」的承諾。

但股東名單顯示，張國政並未加碼持股，甚至已不在長榮航前十大股東之列，讓這場長榮集團的經營權之爭再添變數。

長榮航空

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