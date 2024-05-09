惠譽：國際AI需求 帶動台灣出口

台股近日有望挑戰歷史新高，ＡＩ族群持續推升半導體產業發展。外資野村看好，報告預期全球晶片銷售將在今年五月後呈現大幅度增長，至於電子業終端的技術性復甦，將在今年下半年及二○二五年推升半導體產業進入上升周期，包括台積電、三星、海力士等晶片銷售前景亮眼。

台積電昨日以最高價八○二元作收，上漲二元，其中最後一盤更爆出五七七六張買單，推升股價由黑翻紅，總成交量逾二萬一千七百張。

近期野村維持台積電評等為「買進」、目標價九七五元；外資摩根士丹利證券（大摩）也維持台積評等「優於大盤」、目標價由八百六十元升至九二八元。野村指出，台積電Ｎ2製程的毛利率將優於Ｎ３，未來兩年投產數量將超過同時期的Ｎ３／Ｎ５。

大摩昨日發布最新報告指出，隨著Windows on Arm（WoA）的ＡＩ ＰＣ普及，可望成為推動ＡＩ筆電普及率明年迅速增長的驅動力，因此給予聯發科、台積電「優於大盤」評級。

全球半導體銷售今年三月年增百分之十五點七，為季度性底部。野村指出，終端市場的復甦，並非局限於ＡＩ伺服器，未來應用面廣泛，將擴展至傳統伺服器、個人電腦、智慧型手機等，至二○二五年半導體產業將成長約百分之十一，包括台積電、三星及海力士等晶圓代工廠，野村皆給予「買進」評等。

ＩＣ設計方面，三月銷售量均呈穩健增長，動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）和快閃記憶體（ＮＡＮＤ）增長近百分之七十表現最佳。野村預計由三星及海力士最新的財報推測，ＤＲＡＭ和ＮＡＮＤ的價格有望將在今年六月後，月增兩位數，進一步推動庫存進入超級周期。

雖然金融時報報導，美國政府吊銷了高通公司和英特爾向華為出售半導體的許可，進一步收緊了對這家中國電信設備製造商的出口限制，導致高通、英特爾股價七日雙雙下跌百分之○點九，費城半導體指數也走弱。

不過，台灣科技產業、電子出口業和金融業被國際機構看好。惠譽信評認為，隨著台灣經濟復甦，加上持續低失業率和人均ＧＤＰ改善，可望支撐民營銀行穩定的資產品質，國際對台灣亦有ＡＩ相關科技產品需求，也將帶動台灣出口改善。

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