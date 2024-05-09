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出口連6紅 財部：百花齊放要等

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導
財政部指出，全球經濟復甦步調依然偏緩，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，讓四月出口較去年仍呈正成長。本報資料照片
財政部指出，全球經濟復甦步調依然偏緩，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，讓四月出口較去年仍呈正成長。本報資料照片

財政部八日公布四月海關出口統計，四月出口三七四點八億美元，較上月減百分之十點四，較去年同月增百分之四點三，雖相比去年同期連六紅，但低於上月預估的三八八至三百九十九億美元。

展望五月，財政部統計處長蔡美娜預估，相比去年仍連七紅，約落在三百八十七億至三百九十七億美元，年增百分之七至百分之十。

蔡美娜表示，最近出口情況不容易預測，「像春天天氣忽冷忽熱，花開了很多，下了一陣雨就變綠肥紅瘦」。景氣雖好轉但偏向和緩，主要貨品類別中ＡＩ需求強勁，惟手機、ＰＣ不理想等因素，接單穩定度沒有明顯改善，因此百花齊放會往後延。

蔡美娜指出，指標性大廠台積電下修全球半導體展望，但維持本身營收目標不變，主要看到ＡＩ商機強勁，對營運貢獻上升，凸顯擁有優勢競爭力，明確掌握ＡＩ商機紅利。綜合全球景氣走向、ＡＩ前景，上半年出口規模創下歷年同期次高沒有懸念，年增可向一成靠攏。

財政部認為，高利率滯後效應持續限縮國際景氣復甦力道，加上中東局勢動盪、美中角力升溫等外部因素干擾，惟隨供需情勢逐步改善，今年全球經濟朝正向發展趨勢不變。另外，ＡＩ、高效能運算等新興科技應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，都有利維繫出口動能。

財政部指出，全球經濟復甦步調依然偏緩，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，四月出口相比去年同月仍正成長；進口隨電子零組件需求增溫、資本設備購置止跌回升，規模值三百一十點二億美元，年增百分之六點六。累計今年前四月出、進口值均為歷年同期第二高，分別增百分之十點六、百分之三點八。

四月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧商機、供應鏈重組及相關業者擴大在台生產等影響，年增一點一倍，並帶動部分電子零組件流向由出口轉變為內銷，致出口續減百分之十七點七；傳產貨類出口普遍受限終端需求偏弱，其中，礦產品年減百分之二十七點九，機械亦減百分之十三點一。

今年一至四月出口一四七八點一億美元，較上年同期增百分之十點六。除資通與視聽產品年增一點二倍外，其餘貨品出口均呈跌勢。

四月主要市場出口呈兩極化，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元，達一百○一點五八億美元、年增率百分之八十一點六，雙雙刷新單月最高紀錄；對東協小增百分之二點八；對日本因電子零組件出貨衰退及基期偏高，年減百分之三十九點六，對中國大陸與香港、歐洲各年減百分之十一點三、百分之六點五。

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