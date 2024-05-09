環境部與國科會：海平面若上升 雲、南、基淹慘
環境部與國科會昨（8）日發布2024國家氣候變遷科學報告指出，極端暴雨將成新常態，現在50年才發生一次的極端降雨，未來可能每十年就發生一次，對台灣水資源管理及災害風險都有影響；在暖化2°C情境下，海平面上升造成海岸溢淹面積增加，以雲林、台南、基隆最嚴重。
報告指出，台灣海峽海溫過去百年呈增溫趨勢，周遭海域海平面1993年至2015年間平均每年上升2.2毫米，且將持續至本世紀末。海平面上升加上颱風暴潮影響，會造成部分沿岸低窪地區排水困難與淹沒面積增加。
中央大學水文及海洋科學研究所教授李明旭說，在暖化2°C情境下，台灣海平面預估上升34.5公分，造成海岸溢淹面積增加，並以雲林縣最嚴重，溢淹最大深度超過2公分，淹沒面積達4.3%；其次為台南市，溢淹最大深度1.5至2公分，淹沒面積達3.29%；第三名為基隆市，溢淹最大深度0.5至1公分，淹沒面積達2.26%。
報告提及，全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數將增加、豐枯水期差距也增加，乾旱事件強度及頻率提高，極端暴雨將成新常態；此外，未來侵台颱風數量受暖化影響將減少，但風速及降雨有增加趨勢，對台灣水資源管理及災害風險都有影響。
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