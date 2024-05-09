環境部：碳費費率 還要開會溝通
碳費費率至今難產，環境部昨（8）日表示，與碳費相關的三子法將會透過密集說明會與外界溝通，希望今年暑假期間能公告；碳費費率可能還須再開兩、三次會，未來不排除縮短預告期，加快行政程序腳步，讓費率能盡快公告。
環境部政務次長施文真昨日表示，碳費三大子法正在預告期間，氣候署將會以密集、小團體形式，多場次進行說明並討論三子法，部分產業團體認為指定減碳目標過於嚴格、民間團體卻認為優惠太多，環境部會持續溝通。施文真表示，目前的確很難預估碳費審議會何時能提出建議的碳費費率方案，就算有不同情境模擬費率，可能還需再開兩、三次會議討論，才可凝聚共識，她更強調，不希望是用投票方式決定費率。
施文真指出，比起三子法時程，碳費費率具體時程更難掌握，但費率本身預告期不一定要像子法一樣公告兩個月，但前提還是費率審議會能先提出建議方案。
值得注意的是，在碳費收費辦法中訂定「以費率公告生效日期當月起算，依月份比例計算應繳納之費額」，換言之，今年公告碳費費率的時間點，將影響明年實際收費金額。施文真表示，後續會進行法規討論，是否能以縮短預告期方式提早公告碳費費率。
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