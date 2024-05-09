4月出口 資通視聽產品一枝獨秀
財政部昨（8）日表示，4月出口11大主要貨品接單狀況，僅資通與視聽產品成長，又回到萬綠叢中一點紅格局。
財政部統計處長蔡美娜指出，4月資通與視聽產品出口117.4億美元，年增1.1倍，規模、成長幅度皆為歷年單月次高，是整體出口成長的關鍵引擎。原因是AI等新興科技應用需求不墜，強力推升伺服器、顯示卡出貨。
至於電子零組件，4月出口持續下滑，年減17.7%。不過蔡美娜提到，若對照進口電子零組件，已自去年12月開始回升，且今年前四月進口年增率也達19.5%，後續可再觀察。
蔡美娜指出，除終端需求薄弱，另一要素是全球供應鏈重組擴大，業者擴大在台生產比重，使電子零組件從出口轉為內銷，還會製成資通訊產品再報關出口。
若將電子零組件、資通與視聽產品外銷情形一起檢視，較能完整掌握電子業景氣狀況，這兩項外銷主力貨品4月出口合計約246.8億美元、是歷年單月第三高，年增率16.4%、為連十個月正成長。蔡美娜也認為，資通產品出口表現強於電子零組件的趨勢，短期應會延續。
至於傳產貨類出口則相形見絀，普遍受限於終端需求偏弱，其中礦產品年減27.9%，運輸工具也年減20%。
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