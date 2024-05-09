4月銷美首度逾百億美元 出口陸港、日、歐均下滑

財政部昨（8）日表示，4月對美國出口受惠資通與視聽產品買氣旺盛，規模首度跨越100億美元大關達101.6億美元，年增81.6%，出超63.8億美元，締造三項歷年單月新高。

此外，今年前四月對美國出口金額占總出口23.5%，則是近24年同期最高。

五大出口市場表現

財政部統計處長蔡美娜指出，我國對美出口二大引擎，是資通訊和電子零組件產品，人工智慧應用商機持續熱絡，美國政府積極把先進晶片製造和產能引導回美國本土，帶動對我國拉貨。

據財政部統計，4月五大主要市場出口表現兩極化。4月對東協出口小增2.8%，對中國大陸與香港、日本、歐洲均呈下滑。

對大陸與香港4月出口年減11.3%，因大陸內需復甦步調遲緩，全球供應鏈重組，有一部分生產基地從大陸轉出 ，以及美國採取禁令的連鎖效應，使大陸對我國電子零組件拉貨持續萎縮。

至於4月對日本出口19.3億美元，減幅高達39.6%，是近22年以來最大減幅，主因電子零組件出貨衰退及基期偏高，蔡美娜分析，可能與車用晶片需求疲軟有關。

蔡美娜指出，4月對東協出口65.4億美元，是歷年同月次高；對歐洲出口則是除了資通產品以外都在下降，因此4月對歐洲出口呈現年減6.5%。

累計前四月，對美國、東協出口各年增64.1%、25%，對日本、歐洲、陸港分別年減21.9%、6.1%、3.7%。

再觀察今年前四月各主要出口國家的出口金額占總出口比重，大陸與香港占30.7%，為22年同期最低；東協占19.5%，則是歷年同期最高；美國占23.5%，為近24年同期最高。

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