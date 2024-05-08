迎接淨零碳排挑戰 「台灣永續論壇建築講座」24日登場

建築界積極迎接淨零碳排挑戰，大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，新的法令與措施已上路，期盼政府能夠以鼓勵的方式，為達到減碳目標的民眾與業者，提供優惠貸款或抵稅獎勵，進一步加速減碳行動，以應對未來可能的極端氣候挑戰。

大台中不動產開發公會積極響應政府推動ESG永續經營、淨零碳排等環境議題，這幾年來不斷的舉辦相關活動，去年與逢甲大學共同舉辦「全球ESG不動產趨勢論壇」，吸引超過500人參與。

今年公會再接再勵，5月24日將舉辦大型的台灣永續論壇建築講座，下半年還有多項減碳課程準備推出，並聚焦碳盤查議題，與政府攜手邁向減碳目標。

王至亮表示，淨零碳排對建築業來說，是挑戰也是全新的綠色商機，挑戰在於選用低碳或碳封存的建材，製程改變使成本增加，勢必反映到營建面上，初步粗估至少增加三成。

然而，開發商目前在土地、建築融資等方面，正面對嚴格的金融限縮，未來是否有機會結合金管會的「綠色金融3.0」政策，讓達到減碳目標的企業能夠享有更寬鬆貸款條件，這樣可以更實際的鼓勵建築產業與民眾，打造住宅時朝向低碳建築規劃，進而達到全體淨零碳排的目標。

建築業界缺工問題未見趨緩，統計資料顯示，目前營建業缺口超過10萬人，2024年第1季營建業人力需求已到歷史新高，儘管內政部去年來首度開放營建業民間移工限制，但實際核配約1.5萬人，仍不敷業界運用。

缺工缺料、成本上漲等因素持續衝擊建築產業的發展，尤其在台中，綠美圖、大巨蛋等多項公共工程如火如荼進行中，年底還將迎來台積電（2330）擴廠，率先面對缺工考驗。

此外，少子化、不婚不生族增加，亦是社會發展的一大隱憂，王至亮觀察，政府限制打炒房時所使用的利率、限貸金額等手段，既是武器也可以是「鼓勵」。

如果政府能夠針對有小孩的家庭提供特別的房貸利率，比如說，對於有一個孩子的家庭提供0.5%的利率補貼，對於有兩個孩子的家庭提供1%的利率補貼等等，這種方式相較於直接發放現金補貼，可能更加切實有效。

近來受惠市場游資多、「置產抗通膨」風潮再起，房市買氣不俗，再加上403地震過後，超過千次的餘震挑動了購屋族的敏感神經，使危老都更等議題再度成為市場熱門話題。

王至亮建議，為營造長遠且安全的住宅環境，政府推動危老都更應加大力度、鼓勵業界參與其中，老屋換新不僅是對民眾生命和財產的保障，更能為城市整體市容帶來嶄新風貌，益處良多。

王至亮提醒，建築界面對淨零碳排的這場考驗十分嚴峻，需要政府明確的指示與引導，給予業界合理的生存權，「建築業是創造幸福生活空間的推手，努力的中小型建築業不該再被污名化，是可以對社會景觀、美好環境有所貢獻的。」

王至亮期盼政府在推動相關法規時，能夠制定明確的規範，並提供實質獎勵，才能讓建築界有所依循，更精進與專研打造綠色建築，為實現淨零碳排目標貢獻心力。

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