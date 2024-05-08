打詐專法9日過院會 羅秉成：數位網路平台須在台「類落地」

行政院會9日將通過新打詐四法，行政院政務委員羅秉成說明，此次修法最大亮點之一就是在「數位經濟防詐措施」中，將針對大型數位網路平台訂出規定，須在台「類落地」設置法律代表人，如未設置最高可罰2,500萬並得按次處罰，若情節重大，最重可祭出「限制擷取」手段，形同封網。

羅秉成說明，去年針對詐騙曾有一波修法，包含刑法、投顧法、人口販運法等，但沒有一部打詐專法，全世界很少國家有，台灣是首先推動專法的國家，觀察世界各國立法趨勢，打詐團隊在一、兩個月內讓打詐專法就位，8日就會在行政院會上討論，且是「四法齊送」，包含「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」，將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務，並給予「避風港免責條款」，減少後顧之憂。

但對於此次修法亮點，羅秉成提到，由於現在詐騙樣態大多集中在網路詐騙，電信詐騙已經在前幾波打詐行動中逐漸下降，因此在網路詐騙上需要再加大力度，這次特別在數位經濟防詐措施上訂出，未來大型數位網路平台業者，如Google、Meta、Tik Tok等都須在台灣設置法律代表人，如未設置將如未設置將可處以250萬以上、2,500萬以下罰鍰並限期改正，且得按次處罰。

此外，羅秉成也說，設制法律代表人的用意就是希望當這些平台上發生詐騙行為時，警政單位能立刻找到對接窗口，並通知業者進行下架或其他防範舉動，否則將會有連帶處罰責任。在罰則上也已明定未下架、未依警察通知停止服務最高可處2,500萬罰鍰，若情節重大者將透過審議委員會討論進行流量限制，若再無作為將最後手段「限制擷取」。

至於納管範圍，羅秉成說，等到母法通過後，數位部將會訂定相關子法，如廣告營業額達到一定量，或是用戶數量達到一定數額，就會納入監管範圍，並不會不分大小全部納入管理。

另外，羅秉成也提到，本次將修法鉅額加重罪，現行是一年以上、七年以下，刑度約兩、三年，假釋二分之一就出來；對策是，若是鉅額詐欺，騙一千萬就是三年起跳、最重關到十年，「騙得愈多、關得愈久」。

其次，若三人做詐騙集團，加重其刑二分之一；假釋方面則引入「三振條款」，一般來說，初犯關二分之一就出來了，詐騙集團三分之二才能假釋，累犯要四分之三，犯三次不得假釋條款。

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