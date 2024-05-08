中美洲銀行理事會年會9日登場 財長莊翠雲率團出席

2024年中美洲銀行(CABEI)第64屆理事會年會將於5月9日至10日在宏都拉斯首都德古西加巴舉行，財政部今（8）日表示，部長莊翠雲將率團出席，會議期間將討論銀行年度營運事項、機構策略及治理改革進展等重要議題。

財政部說明，中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，現有15個會員國。台灣於1992年成為該行區域外會員國，持續透過股權管理方式參與該行治理，協助中美洲地區經濟與民生發展，善盡國際社會成員義務。

財政部指出，理事會為中美洲銀行最高決策機構，每年理事會年會均針對該行營運重要事項進行討論，以確定未來發展方向。本次部長莊翠雲以理事身分率團參加中美洲銀行理事會年會，彰顯我國對該行治理及營運的重視。

另外，會議期間，預計與銀行高層及會員國交流，深化台灣與中美洲銀行及各會員國雙邊關係。

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