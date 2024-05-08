有錢人買豪宅當宿舍 民團轟沒列管罰則「頭過身就過」

為遏止法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞，2023年《平均地權條例》修正建立「私法人購買住宅許可制」。此新制上路至今近一年，OURs都市改革組織今天與立法委員黃國昌、消費者文教基金會董事張欣民共同召開記者會，並公布完整的購屋調查結果，經索資超過兩百個經審核通過的案件，發現內政部審查機制形同虛設，法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞。

《平均地權條例》修正草案於2023年7月起上路，新增規定：私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可，由於私法人並無居住需求，因此私法人申請購買住宅時，其用途主要為「宿舍」、「供居住使用之出租經營」與「合建或參與都更危老」。

OURs經調查釐清後，內政部審查私法人購屋浮濫寬鬆，其中有許多顯不合理之處。例如，宿舍核可案件中，其員工人數10人以下的法人比例為41.3%，甚至有17個法人為「一人公司」，且有27.3%購買「宿舍」總價超過4000萬。如國巨董事長陳泰銘以「旭昌興」企業名義，員工人數6人卻購置162坪，總價5.6億的豪宅文華苑作為宿舍使用，且已於同社區購買9戶之多。

OURs認為，之所以造成上述問題，乃因內政部不僅審查機制浮濫寬鬆，也沒有後續追蹤管理。經詢問內政部如何確認私法人按照核定計畫使用？內政部卻表示「並無列管追蹤其後續使用情形之規定」。因此，實際上私法人購屋只需要「頭過身就過」，等同於私法人購買住宅後，完全不需要作為宿舍或出租經營，只限制「5年內不得辦理移轉」。

雖經黃國昌委員質詢後，內政部提出了《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》修正草案。主要修正內容為購買宿舍「員工數須5人以上」、「原則上要是成屋」，且不可購買「高價住宅」（採用央行定義，台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其他地區4000萬元以上）。

但這些修正是否就能夠解決「假宿舍」問題呢？恐怕也是形同虛設，其限制非常容易規避，仍沒有解決「審查機制浮濫寬鬆」的問題，且同樣沒有「後續列管追蹤機制」，即便沒有依照申請計劃使用，也沒有「相關罰則」，因此仍會有「頭過身就過」的弊端。

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