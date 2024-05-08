快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有錢人買豪宅當宿舍 民團轟沒列管罰則「頭過身就過」

聯合報／ 記者何醒邦／即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影

為遏止法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞，2023年《平均地權條例》修正建立「私法人購買住宅許可制」。此新制上路至今近一年，OURs都市改革組織今天與立法委員黃國昌、消費者文教基金會董事張欣民共同召開記者會，並公布完整的購屋調查結果，經索資超過兩百個經審核通過的案件，發現內政部審查機制形同虛設，法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞。

《平均地權條例》修正草案於2023年7月起上路，新增規定：私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可，由於私法人並無居住需求，因此私法人申請購買住宅時，其用途主要為「宿舍」、「供居住使用之出租經營」與「合建或參與都更危老」。

OURs經調查釐清後，內政部審查私法人購屋浮濫寬鬆，其中有許多顯不合理之處。例如，宿舍核可案件中，其員工人數10人以下的法人比例為41.3%，甚至有17個法人為「一人公司」，且有27.3%購買「宿舍」總價超過4000萬。如國巨董事長陳泰銘以「旭昌興」企業名義，員工人數6人卻購置162坪，總價5.6億的豪宅文華苑作為宿舍使用，且已於同社區購買9戶之多。

OURs認為，之所以造成上述問題，乃因內政部不僅審查機制浮濫寬鬆，也沒有後續追蹤管理。經詢問內政部如何確認私法人按照核定計畫使用？內政部卻表示「並無列管追蹤其後續使用情形之規定」。因此，實際上私法人購屋只需要「頭過身就過」，等同於私法人購買住宅後，完全不需要作為宿舍或出租經營，只限制「5年內不得辦理移轉」。

雖經黃國昌委員質詢後，內政部提出了《私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法》修正草案。主要修正內容為購買宿舍「員工數須5人以上」、「原則上要是成屋」，且不可購買「高價住宅」（採用央行定義，台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其他地區4000萬元以上）。

但這些修正是否就能夠解決「假宿舍」問題呢？恐怕也是形同虛設，其限制非常容易規避，仍沒有解決「審查機制浮濫寬鬆」的問題，且同樣沒有「後續列管追蹤機制」，即便沒有依照申請計劃使用，也沒有「相關罰則」，因此仍會有「頭過身就過」的弊端。

內政部 宿舍 炒房

延伸閱讀

蘆洲南北側通盤檢討吵翻天 新北城鄉局表態創造最大效益

被黃國昌指控卡蘆洲都更 林右昌：黃不熟悉市政

黃國昌嗆林右昌、林淑芬一搭一唱 蘆洲南北側能卡就卡

林淑芬為蘆洲案再槓黃國昌 拜託出來打球、抓鬼

相關新聞

4月出口低於預期但連6紅 近期展望如下了雨綠肥紅瘦

財政部今（8）日公布4月海關出口統計，4月出口374.8億美元，較上月減 10.4%，較上年同月增4.3%，雖相比去年同...

NCC若停擺 iPhone 16今年下半年能夠進台灣？

行政院NCC（國家通訊傳播委員會）人事同意權遭國民黨在程序委員會封殺，加上NCC組織法交付黨團協商；外界都在關注，如果行...

有錢人買豪宅當宿舍 民團轟沒列管罰則「頭過身就過」

為遏止法人購屋成為有錢人炒房、囤房漏洞，2023年《平均地權條例》修正建立「私法人購買住宅許可制」。此新制上路至今近一年...

出口連六紅！4月374.8億美元、年增4.3%

財政部8日公布4月出口統計，4月出口374.8億美元，年增4.3%，連六紅，但低於預期。累計1至4月出口1,478.1億...

NCC 委員難產 最糟狀況 iPhone 16、17可能賣不了

行政院提名國家通訊傳播委員會（NCC）新任四位委員（含主委、副主委）受爭議，有「卡關」的可能。NCC副主委翁柏宗表示，如...

台新銀攜手街口！推商家專屬限時利率前三期1.78%

協助全台中小企業發展！台新銀行攜手街口支付，推出獨家優惠專案，即日起至今年6月30日，只要是街口合作商家，線上申請營運資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。