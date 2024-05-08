工總提五大建言 賴清德：政府會義不容辭協助解決

副總統賴清德8日上午出席「中華民國全國工業總會第13屆第1次理監事聯席會議」，賴清德表示，針對工總提出包括通膨、五缺問題等五大建言，政府也會義不容辭協助解決處理。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸受邀出席工總的大會，他要恭賀新上任的理事長潘俊榮眾望所歸，也感謝前理事長苗豐強任內的卓越貢獻，並祝福潘俊榮未來帶領工總會務昌隆，產業都能夠更上一層樓。

賴清德提到，工總旗下有159個公會，廠商10萬餘家，可說是台灣歷史悠久的工商團體，帶動台灣的經濟發展，也是業界和政府重要的溝通橋梁。更難得的是，工總長期以來發布白皮書，向政府提供建言，這對整體國家的產業政策、經濟發展都有莫大貢獻，他要代表政府向工總全體表達感謝之意。

賴清德表示，新政府內閣大致已經組成。準行政院長卓榮泰從政歷練豐富，對整體國政十分了解，且品格操守也非常好，將由他帶領行政院和大家一起合作推動產業發展。準副院長鄭麗君是「國家希望工程」政策藍圖召集人，在未來落實政策上將扮演關鍵角色。準行政院秘書長龔明鑫則是蔡總統任內的國家發展委員會主委，行政院三長各有所長，相信一定能與大家共同為臺灣的經濟發展做出貢獻。

賴清德進一步說明，這次內閣有幾項特色。第一是超越黨派，充分向社會取才；第二是新任首長占80%以上，結合社會新的力量進到政務界；第三則是有相當比例的成員來自業界。他希望內閣中有政府原本栽培的優秀人才，也有來自學界和業界的領袖，讓產官學界在政府內部共同合作。

賴清德說，工總提出的八項主張，以及苗豐強提出的五項建言，他都非常重視。包括：第一，面對通膨，希望政府協助業界提高生產力與數位轉型。第二，解決五缺，包括能源、人才等面向，希望能照顧科技業及相關的上中下游產業。第三，希望政府跟業界共同面對新的地緣政治變化及產業鏈重組等各項問題。第四，將臺灣建設成亞太營運中心。第五，要因應氣候變遷，發展循環經濟。

賴清德強調，政府一定會發揮我們在供應鏈上的優勢，維持兩岸和平穩定、與各國簽訂雙邊貿易協定，甚至於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓經濟發展能更有韌性。他也會請行政院規劃並和工總討論如何讓台灣在國際的產業競爭上占有更好地位，這些都是政府責無旁貸的工作。

賴清德認為，工總提出的八項主張及苗前理事長提出的五項建言，都切合台灣未來發展的需要，政府會義不容辭來處理，並希望未來能與工總所有成員共同合作。

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