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捷迅：海運價格漲但仍有挑戰 空運下半年樂觀

中央社／ 台北8日電

貨攬業者捷迅第1季每股稅後淨利（EPS）1.35元。捷迅表示，海運近期運價走揚，但後續仍須面臨勞資協議、地緣政治、環保法規等3大挑戰；空運受惠業務量持續成長，樂觀看待下半年貨量及營收俱揚。

捷迅第1季營收新台幣9.79億元，年增20.44%，稅後淨利4728萬元，年減22.67%。捷迅4月營收4.06億元，月增26.42%，年增75.63%；前4月營收13.85億元，年增32.66%。捷迅預計6月21日召開股東會，董事會通過今年每股擬配發5元現金股利。

捷迅日前公告以275萬美元現金收購美國物流公司，增加位於西雅圖的營運據點；捷迅總經理孫鋼銀表示，這間物流公司貨量規模換算年營收約700萬美元至1000萬美元，併購案預計最快第2季末完成，助益捷迅引進不同產品領域的新客戶族群。

此外，捷迅於去年第3季宣布在美國德州購入近13萬英呎保稅倉，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計可於2025年第1季完工，最大可容納高達近1000個40呎貨櫃，2萬個棧板的儲位空間 。

空運市況方面，捷迅表示，目前飛北美的生鮮空運出口價每公斤約6美元至7美元，但航空附加費有回落趨勢，主要是國際燃油價格修正。

另外，客戶包機需求仍然強勁，但運能供不應求。以飛往美國芝加哥為例，目前全貨機包機價格約70萬美元，高於2月的45萬美元左右，研判後續價格會隨旺季效應逐漸上揚。

海運方面，捷迅表示，2條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現空班；統計亞洲至北美西海岸4、5月各出現11個空白航班，預估亞洲到歐洲5月也將因船舶供給不足會出現空白航班，且船舶集中到4大航線，排擠到南非、南美需求，皆造成運價上漲。預估5月中旬歐洲線大櫃每FEU（40呎櫃）可能調漲1000美元，美國線也差不多。

捷迅指出，不過航商接下仍須面對美國東岸碼頭工會勞資合約協商、美國總統大選及中東地區地緣政治戰爭風險，以及歐洲環保法規及IMO（國際海事組織）的法規變化等3大挑戰。勞資合約協商部分，依過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程也可能發生拉鋸情況。

捷迅 美國

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