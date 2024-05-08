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打詐專法明通過 唐鳳：若嚴重違規 數位部將會限制接取

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位部長唐鳳。記者馬瑞璿／攝影
數位部長唐鳳。記者馬瑞璿／攝影

行政院院會明（9）日將通過「打詐專法」，數位部唐鳳表示，新的打詐專法裡面將有數位部專章，要求大型數位廣告平台必須在台灣境內設立法定代理人，此外，若有嚴重違規事項，將祭出限速或者限制接取方式；換句話說，若大型數位廣告平台若不配合台灣政府法令規定，最嚴重將祭出「封網」命令，目前在台灣沒有境內法定代理人的平台，例如TikTok等，也將被依法令規定設立。

唐鳳指出，先前數位部已有和TikTok接觸，TikTok也已獲悉，若新的打詐專法三讀通過，就有設立代理人的義務。過去，大型數位廣告平台在台灣沒有設立代理人，就算送出通知，但平台也不會有動作；未來，打詐專法三讀通過之後，境外的大型廣告平台必須在台灣設立代理人，如果不設代理人，不配合法令的話，最嚴重可能會祭出限速或者限制接取等方式。

目前打詐專法管理對象不只是網路廣告平台業者，唐鳳表示，包含數位部列管的電商、第三方支付、網路連線遊戲業者等，都會列入納管；此外，針對大型數位廣告平台業者也會有明確而客觀的判斷標準，若只是單純通訊軟體，沒有經營廣告業務，則不屬於大型廣告平台範圍。

唐鳳也說，這些業者都會有各種不同義務，會按照義務有輕、重不同罰則，若違反規定，最重會處以2500萬元罰鍰。

唐鳳 數位廣告 數位部

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