前鎮科技產業園區5月徵才活動開跑
經濟部產業園區管理局高屏分局與高雄市政府訓練就業中心將於5月14日上午9時30分至11時在高屏分局後棟第一訓練教室（前鎮科技產業園區，高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面洽談的絕佳機會！
前鎮科技產業園區在高屏分局積極整合下，再現園區新樣貌，啟用園區智造新基地前瞻創新大樓，聚焦技術升級與高值化發展，同時配合區內廠商發展需求，積極輔導廠商申請智慧製造及數位人培之政策資源，促進園區成為高階製造中心。
此次參加徵才的廠商有華新科技、台虹科技等，職缺項目包括工程師、技術員等多名缺額，歡迎各類人才把握珍貴的就業機會。
高屏分局進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率，當日現場亦備有精美禮品，歡迎有需求職朋友踴躍前往參與。
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