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影／出席工總理監事會 賴清德強調會協助企業發展
工總今天舉行第13屆第1次理監事聯席會議及理監事迎新送舊午宴，新任理事長潘俊榮邀請即將在520接任總統的賴清德與會，潘俊榮強調自己只做一任，盼能世代交替為國家培養人才。賴清德致詞表示，感謝工總一直是業界與政府間的溝通橋樑，他也收到工總對政府的建言，希望大家一起來努力。
賴清德表示，這次組閣的行政院三長都各有所長，會協助工總所有企業家，而內閣的特色就是無黨籍部會首長比例超過一半、新人超過八成、也有相當的比例來自業界，都是能直接與企業界溝通，而工總所提的白皮書及建言他都已經聽到，會協助企業提高生產力與數位轉型，面對能源及人才等五缺也會克服解決，再來是政府希望與業界站在一起，這次提名行政院副院長鄭文燦擔任海基會董事長就是他釋出的第一個善意，能與中國保持友善關係。
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