潘俊榮當面向賴清德建言 重視核能、水電和缺工議題

全國工業總會8日舉行第13屆第1次理監事聯席會議，邀請準總統賴清德為新任理事長潘俊榮頒發當選證書。潘俊榮在致詞時當面向賴清德建議，新政府應重視核能、水電和缺工等議題。他並向賴清德提出，工總希望能辦理世界級經營者大會，邀請世界級的AI專家來台灣，這不是只有工總可單獨完成，希望能由政府跨部會一起來完成。

工總8日舉行理監事聯席會議，由潘俊榮親自主持，現場更邀請賴清德、行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能等親自出席，榮譽理事長許勝雄和苗豐強也出席，潘俊榮也是首位由準總統親自頒發當選證書的工總理事長。

潘俊榮表示，上任之後工總將會很大的不同，首先未來將由監事會召集人苗豐盛來扮演更多角色，工總不是一個人的工總，而是大家的工總；其次他希望只做一任，要完成世代交替，希望老、中、青三代一起為工總努力。

潘俊榮並當場向賴清德提出，全球有443座正在運作的核電廠，加上計畫中的一百多座，在先進國家中，法國有56座，日本、韓國跟中國也正在興建中，七大工業國家都認同核能是最乾淨、成本最低的能源，期盼政府從能源問題考量，能源、水電和缺工都牽動台灣是否能留住企業，以台積電為例，用量如此龐大，要讓產業留在台灣，就必須做足準備，是經濟發展訴求的方向之一。

鄭文燦上台致詞表示，工總每年提出白皮書，建言方向與政府的政策一致，政府也會在不缺電的前提推動能源轉型，發展多元能源配比。他表示，立院也正在討論核電延役，核能雖然被認為可解決排碳問題，但目前尚未被列入R100，核能議題必須要解決法制、技術面，更要有社會共識。

賴清德致詞時表示，新政府的新內閣已經組成，行政院三長各有所長，且無黨籍閣員超過一半以上，反映是充分向社會取材、超越黨派，而新人占八成，也代表社會新力量進入政府，同時來自業界的人也不少，未來產官學在與社會各面向合作會有很好的發展。

賴清德表示，政府會與業界共同解決五缺問題，政府也會發揮供應鏈上優勢，不管是與大陸保持友善關係，或是各國簽訂貿易協定，甚至是加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定）讓台灣經濟發展更有韌性。

談及與賴清德的淵源，潘俊榮開玩笑地表示，當初賴清德擔任台南市長時，就知道賴未來會當總統，因此跑去台南拜會，而賴在行政院長任內，也邀請工總考察，當時賴不僅沒搭公務車，還全程坐巴士與工總會員交流，讓工總人人有感。賴清德對未來要承擔的責任都很清楚，企業界未來也要協助總統，讓世界看到台灣，是企業界應該有的責任。

潘俊榮指出，他首次擔任工總理事長，承諾只會當一任，並在任內讓工總世代交替，讓更多年輕人為工業總會承擔。他也表示，工總監事會召集人苗豐盛與副理事長陳進財提出，今年要辦一場世界級的高峰論壇，邀請全球AI世代專家來台，需要政府協助，這也是今年的重點工作。

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