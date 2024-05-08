聯電連兩年獲得CDP氣候變遷及水安全A級獎項
企業永續發展協會與CDP、證交所日前共同舉辦「CDP台灣發表會」，表揚2023年獲得CDP氣候變遷及水安全的A級企業，聯華電子由吳宗賢副總經理代表獲頒A-List獎座，這也是聯電自2022年以來，連續第二年獲得雙A，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現獲得肯定。
國際非營利組織 CDP 的年度環境資訊揭露和評分程序，已成為全球企業環境資訊透明度的重要指標，驅動了環境領域的重大變革。
聯電副總經理吳宗賢表示，聯電堅信永續ESG是企業營運的基石，持續透過氣候變遷因應與調適、水資源保護與循環經濟等實際行動，回應環境與社會的期待。
展望未來，聯電將依循以國際科學基礎減碳目標(SBT)所擘劃的減碳路徑，持續推動「製程自主減碳」、「全面採用再生能源」、「發展淨零排放技術」之淨零行動三部曲，以實踐2050淨零排放(Net Zero)承諾，積極應對氣候變遷帶來的挑戰，追求環境的永續美好。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言