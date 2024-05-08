聯電連兩年獲得CDP氣候變遷及水安全A級獎項

企業永續發展協會與CDP、證交所日前共同舉辦「CDP台灣發表會」，表揚2023年獲得CDP氣候變遷及水安全的A級企業，聯華電子由吳宗賢副總經理代表獲頒A-List獎座，這也是聯電自2022年以來，連續第二年獲得雙A，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現獲得肯定。

國際非營利組織 CDP 的年度環境資訊揭露和評分程序，已成為全球企業環境資訊透明度的重要指標，驅動了環境領域的重大變革。

聯電副總經理吳宗賢表示，聯電堅信永續ESG是企業營運的基石，持續透過氣候變遷因應與調適、水資源保護與循環經濟等實際行動，回應環境與社會的期待。

展望未來，聯電將依循以國際科學基礎減碳目標(SBT)所擘劃的減碳路徑，持續推動「製程自主減碳」、「全面採用再生能源」、「發展淨零排放技術」之淨零行動三部曲，以實踐2050淨零排放(Net Zero)承諾，積極應對氣候變遷帶來的挑戰，追求環境的永續美好。

商品推薦