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美選舉年行情看好 國泰美國ESG基金前瞻布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰美國ESG基金-新台幣績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表2024/03)
國泰美國ESG基金-新台幣績效表(資料來源：投信投顧公會基金績效評比表2024/03)

台股有五窮六絕的說法，在美國金融市場也流行著「5月賣股走人」(Sell in May and go away)的諺語，似乎也悄悄暗示股民對5月進入整理期的恐懼。但今(2024)年根據美國勞動部公布的最新關鍵就業報告中指出，4月非農就業市場新增17.5萬人，低於市場預期的24萬人，加上美國在製造、消費與就業面穩健成長，聯準會主席鮑爾也預估市場下一步不太可能是升息，為美股注入強心針，美股5月3日起四大指數一路走高，根據季節時序的投資心法似乎已經過時。

國泰投信認為，今年4月底美股收盤在37,813點，創下2022年9月以來的最差表現，雖市場普遍看好5月行情，但目前美股為波動震盪較大時期，在投資時仍應落實公司基本面，可參考企業ESG表現，揀選出長期報酬率好的標的，例如國泰美國ESG基金便鎖定績優美股，由專業經理人主動配置投資組合，精準抓住類股輪動時機，根據過往歷史績效，有機會超越大盤。截至投信投顧公會3月份統計，國泰美國ESG基金-新台幣近三個月、六個月、一年績效分別為18.03%、26.40%、40.87%，堪稱績效模範生。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，時逢美國選舉年，參考過去13次選舉年(1972~2020)，當年度的美股均呈現上漲行情，是布局美股的好時機。透過主動選股，國泰美國ESG基金分散風險到不同產業，包括美國製藥大廠禮來：由於減重藥Zepbound嚴重供不應求，禮來在第1季財報中宣布，將於下半年將擴大生產，也拉升企業全年獲利預測。此外，本基金在AI主流中也未缺席，隨著AI應用需求暴增，以晶片龍頭輝達、超微以及科技五巨擘之一的微軟為首，包含軟硬體在內的AI相關類股於投資組合中占比25%。

值得注意的是，製造業隨著去庫存週期結束，美國3月ISM製造業指數睽違16個月重回擴張區間，根據過往歷史資料來看，重回擴張區間通常會持續兩年，若啟動降息將挹注投資增加；國泰美國ESG基金看準隨著基礎建設需求增溫，重工業龍頭可望最先受惠，已前瞻精準布局於全球最大租賃公司聯合租賃、全球最大重工業製造商開拓重工，後續產業獲利若增加，有機會帶動相關基金的表現。

美國 美股

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