桃園頻繁停電遭疑缺電 陳建仁：停電與缺電不該混為一談

桃園單月停電35次，這使電力問題再度引發討論，對此，行政院長陳建仁8日表示，停電跟缺電是完全無關，最近對於桃園近日來停電的這一些事件，他們有做過相關的統計，其中63%是因為外力引起，31%是因為設備引起，還有6%是災害引起，是天災引起。並呼籲，實際上停電跟缺電是完全不同的情況，如果是事故引起的停電的話，在最短的時間內，經由搶修以後，就可以恢復供電；那如果是缺電的話，就沒有辦法經由這個及時的搶修而來供電，這兩個事件不應該混為一談。

陳建仁出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會時被問及有關桃園近期停電問題，國民黨立委也質疑是否等同輪流限電。

陳建仁說，台電已經對外說明得很清楚，停電跟缺電是完全無關，最近對於桃園近日來停電的這一些事件，他們有做過相關的統計，其中63%是因為外力引起，31%是因為設備引起，還有6%是災害引起，是天災引起。像在桃園昨天停電有1萬4千戶受到影響，這是因為民間的吊車碰觸到輸電的電網，導致了電驛動作饋線跳脫的關係；另外，今天的停電，也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的停電。

陳建仁說，對於桃園停電的這些問題，台電相當地重視，已經啟動桃園巡檢計畫，在這個計畫當中，會請新北、新竹、苗栗營業處1百多位的同仁，加入相關設備的修檢還有維護，期望在努力之下，一定可以使桃園的停電事件減到最少，當然也要為第一線巡檢的同仁加油打氣，他們辛勞了，希望他們能夠做得盡善盡美，符合桃園人民的需求。

陳建仁也呼籲，實際上停電跟缺電是完全不同的情況，如果是事故引起的停電的話，在最短的時間內，經由搶修以後，就可以恢復供電；那如果是缺電的話，就沒有辦法經由這個及時的搶修而來供電，他認為這兩個事件，不應該混為一談，希望相關的媒體或者是民意代表，都能夠就證據來說話，這樣才不會以訛傳訛，造成民眾不必要的恐慌，也使得台電同仁的努力，也得到大家的支持。

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