520即將卸任 唐鳳親揭下一步動向：將到國外演講 讓世界看到台灣
新舊內閣即將在520交接，數位部長唐鳳確定不續任後，大眾都很關心唐鳳卸任後的動向；數位部長唐鳳今（8）日對外表示，接下來，她會到國外分享台灣經驗，讓世界看到台灣。
唐鳳在數位部長最後的任期內，總是被立法委員質詢，為什麼數位部為什麼編列這麼多預算、一直在出國；日前，她上數位部MyData平台，申請了自己的入出國日期證明書，並在Threads上秀出自己從去年10月12日到今年3月12日，總共5個月的時間都在國內，並沒有到處出差。
有趣的是，唐鳳雖然只是秀出自己的入出國日期證明書，卻在網路上引起一票網友跟風，都在社群平台上秀出自己的入出國日期證明書。
在520之後，外界也關注唐鳳的下一步。
對此，唐鳳今日表示，自己會到世界的每個角落，讓世界看到台灣；她分享，全世界都很關心台灣，比如說「選舉」，台灣這次選舉、甚至投開票時都受到生成式AI、資訊操弄等影響，但是，台灣選舉受到的影響相對有限，且選後很快就回復正常，全世界都很想知道台灣為何可以做到這樣，她期待自己有些貢獻，可以讓世界看到台灣。
據了解，唐鳳卸任之後，將會花一、兩個月的時間到國外演講，甚至已經有國外經紀人為她打理卸任後的演講期程。
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