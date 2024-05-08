影／新任工總理事長潘俊榮盼準總統賴清德解決缺電缺工問題
工總今天舉行第13屆第1次理監事聯席會議及理監事迎新送舊午宴，新任理事長潘俊榮表示，總統當選人賴清德從基層開始做起，相信深知企業界的需要，尤其現在產業面臨缺電、缺工的危機，會找機會向賴清德提建言。
工信集團總裁潘俊榮獲選為新任理事長，原理事長苗豐強卸任，潘俊榮上午受訪時表示，工業總會會跟政府密切配合，現在能源對產業界來說十分重要，全世界都將核能視為乾淨能源，許多國家都有正在施工與籌備核能，而且經濟成本最低，可以解決用電不足的問題，再來是一些產業面臨缺工問題，我們將來會想辦法安排時間跟總統報告。
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