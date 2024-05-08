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賴清德出席工總理監事交接 理事長潘俊榮首提：建議政府考慮核能

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工總理事長苗豐強（左）卸任，由潘俊榮（右）接棒為新任理事長。圖／本報系資料照片
工總理事長苗豐強（左）卸任，由潘俊榮（右）接棒為新任理事長。圖／本報系資料照片

工業總會今舉行理監事交接，準總統賴清德也應邀出席，新任理事長潘俊榮表示，工總與政府應該一起為企業界、產業界解決問題，而目前最重要的課題是能源問題，建議政府應該要考慮核能。

潘俊榮會前受訪時表示，全球目前共有443座核能電廠運作中，籌劃中的也有100多座、施工中的也有約60座，七大工業國日前承諾，不再發表反核言論，並認為核能乾淨、沒有污染，經濟上來說成本最低，而20年前與20年後情況已經不同，企業界對於穩定供電也有焦慮與煩惱。

此外，潘俊榮也說，缺工也是一大問題，將來會找時間與總統報告，現在賴清德還未上任，因此先不要給太大壓力。

潘俊榮表示，賴清德在台南市長、行政院長與副總統任內，都相當關心工總，了解產業界需求，肯定他的智慧與能力。

核能電廠 賴清德

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