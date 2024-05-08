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聯準會釋鴿派訊號 把握利率高原期布局債券甜甜價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯準會五月份會議再度宣布利率維持5.25%-5.50%不變。美聯社
聯準會五月份會議再度宣布利率維持5.25%-5.50%不變。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）五月份會議再度宣布利率維持5.25%-5.50%不變。法人建議，此環境下固定收益資產將充分發揮其穩定收息的特質，其中投資等級債券因兼顧品質及收益、此刻相對更具投資吸引力，為投資人創造布局機會。

基於近期通膨數據略高於預期，聯準會主席鮑威爾亦暗示目前通膨依然頑固、利率有維持的必要性，但同時也強調目前不太可能升息；並放慢資產負債表縮減的步伐：將每月減持公債規模從600億放慢至250億、即將縮表步調減少超過一半，且表示隨時間過去、貨幣政策將體現充分緊縮。

聯邦投信投資團隊更進一步說明，後續投資人除留意通膨數據外、勞動市場也是聯準會開始關注的重心，在聯準會會後記者會上，鮑爾表示若勞動市場降溫，則 Fed 可以降息因應，而隨後開出的四月份非農就業人數僅新增17.5萬人，大幅低於市場預期的24萬人，同時失業率也由3.8%攀升至3.9%，出現頹勢的勞動市場數據提振市場對於今年會降息的看法。

過去在聯準會升息環境下，美國公債殖利率持續呈現上移，但近期從經濟數據及聯準會的官員發言內容來看，目前市場共識較傾向排除繼續升息、維持今年有降息的的可能性，預期整體債券殖利率將維持較高原期更長一段時間。

針對目前的投資趨勢，聯邦投信隆重推出「聯邦美國優選投資等級債券基金」，主要聚焦投資在美國債券市場，且主要配置在安全性較高的投資等級債券，並為投資人篩選出高市值與各產業領頭公司，以掌握利率高原期的債券甜甜價。

另外，由專業團隊把關，針對利率變化靈活操作，有機會能收取配息又能賺取價差，基金近期陸續於相關銷售機構開始募集，建議可趁此次募集期間，為投資人創造穩定現金流，逐步累積資產，並卡位參與未來可能降息啟動後的潛在資本利得空間。

債券 美國公債

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