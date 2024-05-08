快訊

阿根廷超過10人抗議！總統新政大砍福利「休克療法」引民怨

520前再掀特赦議題…扁第38次延長保外就醫 「4不原則」紅線踩成紅毯

蘋果發表會4大新品實機一次看 13吋iPad Pro薄得太驚人

美股連漲五個月還會漲？過往有11次第2季至年底上漲機率達100%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
S&P 500指數連漲五個月（11月至3月）後續走勢表現(資料來源：Bloomberg，永豐金證券整理)
S&P 500指數連漲五個月（11月至3月）後續走勢表現(資料來源：Bloomberg，永豐金證券整理)

美股4月欲振乏力行情告終？永豐金證券分析，根據長期統計，相同模式連漲五個月的強勢表現曾發生過11次，回檔整理後，當年度第2季至年底的上漲機率達100%、平均漲幅11.9%。從歷史經驗來看，美股今(2024)年上漲勝率高，第2季若遇股價修正，反而是中長線布局的切入點。

永豐金證券指出，受到AI題材帶動，標普500指數從去年11月開始一路上漲，截至今年3月連續五個月上漲。美股屢創新高，4月起回檔主要原因包括：連漲五個月後的投資心態轉為謹慎拉回整理、以伊衝突、美國通膨數字高於預期、Fed鷹風再起、美國公債殖利率竄升。隨著財報季展開，個股財報亦左右大盤表現。

美股從去年11月到今年3月連收紅五個月。根據永豐金證券的統計分析，2013年標普500指數曾出現相同走勢，連五紅後再拉回，當年度後續美股從4月到12月上漲17.8%，顯示休息整理後多頭依然強勁。

回測時間再拉長自1950年起，同期間連漲5個月的強勢表現共發生過11次，當年度第2季上漲機率為63.6%，平均漲幅2.9%。第2季到年底上漲機率100%，平均漲幅高達11.9%。

美股修正，投資人可擇機長線布局。永豐金證券表示，以複委託投資大盤相關ETF是比較輕鬆的方式。美股三大指數包括：標普500指數、納斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數，均有相關知名ETF可以選擇，投資人透過複委託就可以輕鬆布局，或從豐存股進行小額存股，都是參與美股的方便工具。

此外，亦可進行產業投資配置。永豐金證券指出，2013年產業漲幅排名依序為：非必須消費、醫療保健、工業以及金融，年度漲幅均優於大盤。醫療保健與資訊科技更連兩年進榜漲幅前五大產業。今年迄今，非必須消費與醫療保健皆落後大盤，未來若逢資金輪動，有機會後來居上，而資訊科技因為具備創新能力，過往獲利皆高於其他產業，近期若遇修正，不妨可納入配置參考。

永豐金 美股

延伸閱讀

權民搶百萬／數位科技 升級服務

權民搶百萬 寫三大亮點

全民權證／達方 瞄準逾60天

財經專家曝「臺企銀（2834）存股報酬率逾4成」 網卻因1原因想賣了

相關新聞

4月 CPI 增幅1.95%…回落警戒線以下 通膨警報暫解

通膨壓力減緩，行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，排除春節因素為近九月首度低...

4月CPI年增率降至1.95%

主計總處昨天公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點九五，為三個月來最小漲幅，且漲幅收斂至百分之二的通膨警戒線...

微型商辦正夯！專家稱如變形小宅 投資3優勢少了很多門檻限制

近期不少建商轉向推出商辦產品，但有別於過去高大上的百坪辦公室，目前坪數已縮小到20至40坪左右的微型商辦，打著好入手、可出租、可自用等宣傳詞，迅速成為頗熱門的置產標的。微型商辦躍居市場新寵，究竟值不值得投資人入手？

醫療、電費、外食...統統都漲 通膨數據滑落人民無感

4月電價調漲，但主計總處昨（7）日最新公布的4月通膨率卻令人跌破眼鏡，未升反降，1.95%的數字不僅小於2%通膨警戒線，...

520國宴首度移師台南 在地金牌冠軍隊打造最強伴手禮

520國宴首度移師台南，7日台南市政府開箱專為國宴特製的「台南400提袋」伴手禮。伴手禮不僅融入台南在地特色，更有多位台...

晶創台灣辦公室揭牌 鄭文燦：加乘發揮半導體領先優勢

行政院副院長鄭文燦7日出席「晶創臺灣推動辦公室揭牌典禮」時表示，此計畫規劃未來十年（2024-2033年）投入3,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。