美股連漲五個月還會漲？過往有11次第2季至年底上漲機率達100%

美股4月欲振乏力行情告終？永豐金證券分析，根據長期統計，相同模式連漲五個月的強勢表現曾發生過11次，回檔整理後，當年度第2季至年底的上漲機率達100%、平均漲幅11.9%。從歷史經驗來看，美股今(2024)年上漲勝率高，第2季若遇股價修正，反而是中長線布局的切入點。

永豐金證券指出，受到AI題材帶動，標普500指數從去年11月開始一路上漲，截至今年3月連續五個月上漲。美股屢創新高，4月起回檔主要原因包括：連漲五個月後的投資心態轉為謹慎拉回整理、以伊衝突、美國通膨數字高於預期、Fed鷹風再起、美國公債殖利率竄升。隨著財報季展開，個股財報亦左右大盤表現。

美股從去年11月到今年3月連收紅五個月。根據永豐金證券的統計分析，2013年標普500指數曾出現相同走勢，連五紅後再拉回，當年度後續美股從4月到12月上漲17.8%，顯示休息整理後多頭依然強勁。

回測時間再拉長自1950年起，同期間連漲5個月的強勢表現共發生過11次，當年度第2季上漲機率為63.6%，平均漲幅2.9%。第2季到年底上漲機率100%，平均漲幅高達11.9%。

美股修正，投資人可擇機長線布局。永豐金證券表示，以複委託投資大盤相關ETF是比較輕鬆的方式。美股三大指數包括：標普500指數、納斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數，均有相關知名ETF可以選擇，投資人透過複委託就可以輕鬆布局，或從豐存股進行小額存股，都是參與美股的方便工具。

此外，亦可進行產業投資配置。永豐金證券指出，2013年產業漲幅排名依序為：非必須消費、醫療保健、工業以及金融，年度漲幅均優於大盤。醫療保健與資訊科技更連兩年進榜漲幅前五大產業。今年迄今，非必須消費與醫療保健皆落後大盤，未來若逢資金輪動，有機會後來居上，而資訊科技因為具備創新能力，過往獲利皆高於其他產業，近期若遇修正，不妨可納入配置參考。

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