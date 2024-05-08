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醫療、電費、外食...統統都漲 通膨數據滑落人民無感

經濟日報／ 記者 葉卉軒
4月電價調漲，但主計總處昨（7）日最新公布的4月通膨率卻令人跌破眼鏡，未升反降。 圖／聯合報系資料照片
4月電價調漲，但主計總處昨（7）日最新公布的4月通膨率卻令人跌破眼鏡，未升反降。 圖／聯合報系資料照片

4月電價調漲，但主計總處昨（7）日最新公布的4月通膨率卻令人跌破眼鏡，未升反降，1.95%的數字不僅小於2%通膨警戒線，排除春節因素，更是九個月來新低。但，為什麼這數字讓人無感，一點也開心不起來？

因為這隻通膨怪獸已作亂四年，累計物價增幅高達9.78%，逼近一成，但絕大多數人薪水根本追不上物價漲幅。只能說，冰冷的數字看似很美好，但荷包愈來愈扁的感受才最真實。

主計總處每月發布的消費者物價指數（CPI）是採年增率概念，意即4月CPI漲1.95%，指的是「較上年同月漲」，低於2%看似好消息的數字，被主計總處解讀為通膨壓力減緩，這話雖沒有錯，但確實和你我感受有很大的落差和距離。

因為，這波通膨自2021年年中開始加劇，2022年俄烏戰爭開打後，又進一步推升物價壓力，就以歷年4月通膨率觀察，自2021年至2024年，分別上漲2.11%、3.37%、2.35%、1.95%，累計增幅高達9.78%。

然而，如果這四年來，民眾被加薪幅度未達這個數字，自然得勒緊褲帶度日，因為實質購買力已一點一滴被這隻通膨怪獸蠶食鯨吞。

再看看4月幾個漲勢驚人的項目，包括醫療費漲5.34%、外食費漲2.93%、房租類漲2.34%，哪一項民眾可以說省就省？生病了連掛號費都調升，外食人口眾多衝擊之大可以想見，再談談弱勢的租屋族，屢次傳出不少房東都以「我租你這個價格太便宜」話術，磨刀霍霍向房客，要調漲租金，無殼蝸牛儼然已成租屋市場上的待宰羔羊。

即將卸任的主計長朱澤民曾說，「我們（主計總處）只做統計，不做政策分析」。可惜這段話只對了一半。如何呈現數字的完整面和多元性，又能看出數字背後可能對政策的示警性，是人民對新任主計長的期待。


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