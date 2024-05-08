快訊

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

蘋果iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！最貴漲6500元 這款竟便宜1500元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月 CPI 增幅1.95%…回落警戒線以下 通膨警報暫解

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%。 圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%。 圖／聯合報系資料照片

通膨壓力減緩，行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數CPI）年增率為1.95%，排除春節因素為近九月首度低於2%通膨警戒線，17項重要民生物資CPI年增率也罕見轉為負成長，年減0.16%，是四年來首度轉跌。4月核心CPI為1.81%，也低於2%。

原本外界擔心4月電價調漲，會推升物價再漲一波，但主計總處昨日發布最新數據，通膨率反而往下降。

不過，醫療費用大漲5.34%、電費上漲4.48%、外食費上漲2.93%、房租上漲2.34%等，影響民眾對物價的感受。主計總處預估5月CPI漲幅有可能回到2%以上，且全年CPI漲幅也將上修。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，電價調漲確實帶動4月家庭用電上漲，並推升整體物價漲幅0.05個百分點，但去年同期發生蛋荒、墊高蛋價基期，而肉類、外食費基期也高，抵銷部分漲勢，再加上政府啟動穩定油價雙機制，使4月CPI漲勢回落。

曹志弘指出，目前國內整體物價漲勢已緩步收斂，通膨壓力持續減緩，但由於上漲較多的是服務類，其價格有僵固性，因此收斂速度較慢，且由於4月下旬天候不穩且連日豪大雨，使蔬菜價格明顯攀升，主計總處預估5月通膨率可能會重回2%以上。

至於進口物價指數方面，曹志弘指出，若剔除匯率變動，以美元計價下跌3.25%，為連18月下跌，主因植物產品、基本金屬及其製品、化學或有關工業產品、礦產品，以及機器、電機及電視影像等設備及其零件價格下跌所致。但以新台幣計價則漲2.42%，結束連13月下跌，轉跌為漲主因為匯率關係。

主計總處將於5月底公布最新全年CPI年增率預測，曹志弘提到，由於前次預估時，電價尚未調漲，預期5月一定會上修，據主計總處目前估計，今年電費調漲，將影響全年CPI年增率約0.18個百分點，至2.03%。

CPI 消費者物價指數

延伸閱讀

美債殖利率跌定了？推升殖利率「3力量」全面翻轉 最後1哩路恐顛簸

00878當母親節禮物直接取代紅包！ 專家讚「穩健耐震」：現金會有通膨問題

電價調整最須注意的是「時機」

藍拚修法立院決定電價 柯建銘：4月電價調漲不可能回溯

相關新聞

4月 CPI 增幅1.95%…回落警戒線以下 通膨警報暫解

通膨壓力減緩，行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，排除春節因素為近九月首度低...

4月CPI年增率降至1.95%

主計總處昨天公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點九五，為三個月來最小漲幅，且漲幅收斂至百分之二的通膨警戒線...

微型商辦正夯！專家稱如變形小宅 投資3優勢少了很多門檻限制

近期不少建商轉向推出商辦產品，但有別於過去高大上的百坪辦公室，目前坪數已縮小到20至40坪左右的微型商辦，打著好入手、可出租、可自用等宣傳詞，迅速成為頗熱門的置產標的。微型商辦躍居市場新寵，究竟值不值得投資人入手？

醫療、電費、外食...統統都漲 通膨數據滑落人民無感

4月電價調漲，但主計總處昨（7）日最新公布的4月通膨率卻令人跌破眼鏡，未升反降，1.95%的數字不僅小於2%通膨警戒線，...

520國宴首度移師台南 在地金牌冠軍隊打造最強伴手禮

520國宴首度移師台南，7日台南市政府開箱專為國宴特製的「台南400提袋」伴手禮。伴手禮不僅融入台南在地特色，更有多位台...

晶創台灣辦公室揭牌 鄭文燦：加乘發揮半導體領先優勢

行政院副院長鄭文燦7日出席「晶創臺灣推動辦公室揭牌典禮」時表示，此計畫規劃未來十年（2024-2033年）投入3,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。