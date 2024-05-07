快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

經長：建立綠電統購分銷制度 泛公股組平台採購轉售

中央社／ 台北7日電
經濟部長王美花表示，正在規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台購買綠電後，再賣給中型企業。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花表示，正在規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台購買綠電後，再賣給中型企業。圖／聯合報系資料照片

經濟部推出CPPA綠電信保機制協助企業購買離岸風電，但中型企業綠電需求量並未如單一風場龐大，經濟部長王美花表示，正在規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台購買綠電後，再賣給中型企業。

王美花今天出席線上論壇，並以「能源轉型-台灣綠能的現況與未來」為題發表演講。她表示，綠電攸關台灣製造業的兢爭力，台灣半導體在全球占有一席之地，尤其是晶圓製造和封裝測試，都需要用非常多的電力。

王美花表示，國際供應鏈對綠電使用要求也逐漸增加，響應RE100的台灣廠商有的目標是在2040年達到百分之百使用綠電，且RE100綠電的定義為再生能源，並不包括核電。

她指出，企業對於綠電供應需求越來越高，根據統計，加入RE100的國內31家企業營業額，加總超過新台幣5.8兆元，占比相當高。

為解決廠商購買綠電時，可能碰到國外銀行不認識、信用保證不夠無法購買的情形，經濟部推出CPPA綠電信保機制，協助企業購買綠電，同時也鼓勵綠電團購。

王美花演講也提到，規模較大的企業可以獨自買下一個風場，但中型企業的綠電需求量可能沒有那麼龐大，如果想要揪團、2或3家企業一起來買綠電，會希望有更方便的作法，因此經濟部正規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台，購入綠電後轉賣給有需求的業者，以解決中型企業購買綠電困擾。

根據經濟部簡報內容，泛公股組成的仲介平台，擬採取20至50MW小量分銷方式轉售。

談及台灣綠電發展，王美花表示，在2016年，台灣綠電發電量僅127億度，並不足以因應企業需求，但總統蔡英文上任後加速發展再生能源，今年台灣綠電的發電量估達356億度，根據調查，企業所需綠電共為221億度，可見現在綠電供給充裕。

王美花指出，也會每季滾動性調查企業對綠電的需求，目前經濟部評估每年綠電需求量將增加30億度，供給面則可增加7、80億度，台灣現階段的綠電發展足以滿足企業需求。

王美花表示，風電和光電為台灣再生能源發展主力。離岸風電方面，目前除了少數案場是用原先躉購費率之外，已有許多開發案場使用企業購電協議（CPPA），也就是直接賣給企業買主，而不再是賣給台電。

至於太陽光電，王美花表示，雖然很多還是使用躉購費率，但隨著企業綠電需求激增，現在越來越多光電案場跟台電分手，轉而賣給企業，根據統計，大型光電案場已有超過4成直接賣給企業，未來占比將逐漸提高。

王美花 經濟部 綠電

延伸閱讀

核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

有缺電危機？王美花：只是短期電力吃緊 不要上綱成缺電

立法院將修法收回電價調整權力 王美花籲國會：要理性

王美花：台灣電價調漲體諒照顧庶民 全世界僅見

相關新聞

520國宴首度移師台南 在地金牌冠軍隊打造最強伴手禮

520國宴首度移師台南，7日台南市政府開箱專為國宴特製的「台南400提袋」伴手禮。伴手禮不僅融入台南在地特色，更有多位台...

晶創台灣辦公室揭牌 鄭文燦：加乘發揮半導體領先優勢

行政院副院長鄭文燦7日出席「晶創臺灣推動辦公室揭牌典禮」時表示，此計畫規劃未來十年（2024-2033年）投入3,000...

房租漲幅創15個月來新高 房東生活成本提高算房客的？

房仲全聯會調查，物價房價全面上漲，影響購屋意願轉為觀望，主計總處7日公布4月物價變動概況，剛好是電價調漲1個月的通膨情形...

推動太陽光電 永豐攜手永堯能源建置彰化沿岸電廠

永豐銀行7日統籌主辦美歐亞集團旗下永堯能源38.3億元聯貸，邀集5家金融同業參與，包括凱基商業銀行、台北富邦銀行、安泰商...

4月電價上漲未加重通膨壓力...主計總處發布4月CPI上漲1.95％ 比3月低

主計總處7日發布4月物價變動統計，消費者物價指數（CPI）年增率為1.95％，核心CPI為1.81％。

電價調漲恐推升房價 房仲公會：民眾焦慮快買不下去了

今年4月起開始調漲電價，中華民國房仲全聯會日前針對「電價調漲對房價的影響」進行網路民調，截至4月28日，約八成民眾認為將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。