打詐專法出爐 制定業者「免責」條款、騙愈多關愈久

行政院會本周四（9日）擬四法齊送，行政院政務委員羅秉成7日接受《齊有此理》節目專訪時表示，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」將同步修正打詐新四法，將配合明年打詐行動綱領2.0，若國會支持勢必能降低詐騙危害。

羅秉成表示，去年針對詐騙曾有一波修法，包含包含刑法、投顧法、人口販運法等，但沒有一部打詐專法，全世界很少國家有，台灣是首先推動專法的國家，觀察世界各國立法趨勢，打詐團隊在一、兩個月內讓打詐專法就位，本周四就會送院會，且是「四法齊送」。

羅秉成提到，打詐新四法包含「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」，將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務，並給予「避風港免責條款」，減少後顧之憂。

羅秉成說明，打詐專法會給執法單位更多法律工具；並讓上游業者有防詐的責任跟義務，同時給它避風港跟免責條款，也就是當業者接獲通知要下架投資廣告就配合，責任由國家扛，這叫「避風港條款」或是「安全港」條款。或是當要調客戶資料，業者需提供很多資料時候，會怕簽了保密契約，有洩密責任，這部分只要配合政府，就會免責。

懲詐方面，羅秉成則提到，本次將修法鉅額加重罪，現行是一年以上、七年以下，刑度約兩、三年，假釋二分之一就出來；對策是，若是鉅額詐欺，騙一千萬就是三年起跳、最重關到十年，「騙得愈多、關得愈久」。

其次，若三人做詐騙集團，加重其刑二分之一；假釋方面則引入「三振條款」，一般來說，初犯關二分之一就出來了，詐騙集團三分之二才能假釋，累犯要四分之三，犯三次不得假釋條款。

羅秉成提到，打詐專法一加三，其中，「科技偵查及保障法」將在法律明文規定可使用科技偵查；其次，「通訊保障及監察法」將修正「網路流量紀錄」，現在歹徒已經不再使用電話，電話不僅要收費、還會監聽，都已改用通訊軟體，但網路會走電信，也會有流量紀錄、IP位置，SIM卡就如同通聯紀錄一樣，可以追蹤犯罪足跡，這類模式，已有國家在運用，但需要行政建制經費。另外，「洗錢防制法」是加重其刑、虛擬貨幣，將以特別規定納管。

羅秉成說，這次會採「包裹立法」、「新四法齊進」，打詐的法治進階、打詐的腳步加速，就有機會在明年配合打詐行動綱領2.0升級版。為此，政府預計今年下半年開始規劃，法律加上技術，大家都支持的話，會讓打詐的危害減輕。他強調，打詐過去有些許成效，但不能自足，還沒有控制下來，希望可以給足夠的法律工具、預算、人力。

他說，打詐行動綱領1.5版投入10億元預算，已經幫人民守住百億的錢，國人對於詐騙深惡痛覺，此時民氣可用、民意也支持，希望政府在詐騙有所作為，過去在打詐1.0、1.5已有些許成效，希望能給予更多的法律工具、預算、人力，「期待國會生態不要影響大家關注的法案」。

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