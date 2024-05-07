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晶創台灣辦公室揭牌 鄭文燦：加乘發揮半導體領先優勢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦出席晶創台灣推動辦公室揭牌典禮。（行政院提供）
行政院副院長鄭文燦出席晶創台灣推動辦公室揭牌典禮。（行政院提供）

行政院副院長鄭文燦7日出席「晶創臺灣推動辦公室揭牌典禮」時表示，此計畫規劃未來十年（2024-2033年）投入3,000億元經費，運用台灣半導體產業優勢，結合生成式AI等關鍵技術發展全產業創新應用。今日「晶創臺灣推動辦公室」的成立，不僅是一個重要的里程碑，也是台灣半導體產業新旅程的開始，期盼台灣科研單位積極與國內各大半導體研究學院合作，達成「育才、留才、攬才」目標，而政府也會給予該辦公室最大支持，將台灣半導體產業領先全球15年的優勢加乘發揮，成為全世界信賴的科研夥伴。

鄭文燦指出，2023年底召開的行政院科技顧問會議，以影響人類社會發展甚鉅的「半導體、人工智慧及淨零科技」為主題，邀請國內外科技顧問共同討論，為台灣未來10至20年的科技發展提供建言。而2024年科技預算共編列1,569億元，除延續推動5+2產業創新計畫、高齡科技等政策外，亦擴大投入晶創台灣、淨零科技、太空科技、培育科研人才等領域。行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳政忠也特別提出，台灣未來需將半導體與生成式AI結合，促進產業突破式創新，這是未來重點投資項目。

鄭文燦進一步表示，為達成此目標，吳政忠曾向蔡總統報告，台灣半導體產業領先全球的優勢至少還有15年，這段期間應善用兩大策略，才能持續鞏固立基。首先，應持續擴大上、中、下游供應鏈，從IC設計到設備、材料、化學品等，讓技術落地更成熟，其中引導性的關鍵就是IC設計；其次，應擴大育才、留才、攬才，持續增加國內半導體研究學院的量能，將IC設計產業人才留在台灣，同時擴大國外攬才，在東歐或其他國家設置海外基地，而這兩大策略皆獲得蔡總統支持。

鄭文燦指出，吳政忠接續向院長陳建仁提出推動晶創台灣方案，將運用台灣半導體產業優勢，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，並規劃未來十年（2024-2033年）投入3,000億元經費。陳建仁對此給予大力支持，而國科會針對晶創台灣方案已於今年先行編列120億元經費，2025年預算編列也會持續增加。

鄭文燦表示，外界常說「台灣加一（Taiwan plus one）」，希望透過全球布局來分散風險，但重點仍在台灣應鞏固既有的IC設計及半導體生態系優勢，否則一旦失去此優勢，「加一（plus one）」也失去意義，因此推動「晶創臺灣方案」相當重要。今日晶創臺灣推動辦公室揭牌，不僅是一個重要的里程碑，更將開啟台灣半導體產業的第二個旅程，期盼台灣科研單位與國內各大半導體研究學院積極合作，達成「育才、留才、攬才」目標，而政府也會給予「晶創臺灣推動辦公室」最大支持，並盼各公協會、IC設計及半導體產業充分合作，將台灣半導體產業領先全球15年的優勢加乘發揮，成為世界信賴的科研夥伴，也成為各國硬體「友岸外包」（friend-shoring）的一員。

鄭文燦指出，過去幾年台灣除推動國家大A+計畫（領航企業研發深耕計畫），爭取輝達（NVIDIA）、美光（Micron Technology）等國際大廠投資外，亦推動「臺灣AI行動計畫」及「臺灣AI行動計畫2.0」，涵蓋人才培育、AI新創補助、國際樞紐、產業AI化、開放實驗場域等內容；此外，亦訂定「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」等，提出現階段各行政機關使用生成式AI的基本原則，促進各機關對生成式AI有一致認知及正確的使用，希望累積足夠的實務運作經驗，使後續《人工智慧基本法》的立法更加完備。

此行，鄭文燦到場後，首先欣賞開場影片，了解晶創台灣推動辦公室的願景與使命，並在致詞結束後，聽取晶創台灣推動辦公室副執行長兼代理執行長闕志達簡報，了解晶創台灣推動辦公室的任務與相關規畫。隨後，鄭文燦與吳政忠、闕志達副、台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會長盧超群及力晶積成電子製造股份有限公司董事長黃崇仁在倒數聲中一同按下道具按鈕，完成揭牌儀式。

接續，鄭文燦一行人與國立陽明交通大學產學創新研究學院長孫元成、國際半導體產業學院長張翼、國立中山大學半導體及重點科技研究學院長黃義佑、國立臺灣科技大學研發長邱煌仁、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、國立臺灣大學醫學院附設醫院長吳明賢、財團法人國家實驗研究院院林法正、副院長林博文、國際半導體產業協會（SEMI）臺灣區總裁曹世綸、群聯電子股份有限公司創辦人潘健成、奇景光電股份有限公司執行長吳炳昌、台北市電腦公會資深副總徐文輝、創鑫智慧股份有限公司創辦人暨董事長林永隆等產業界及學研界貴賓合影留念。

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