續推綠能 陳建仁：台灣離岸風電居亞洲民主國家第一

行政院長陳建仁7日前往苗栗縣龍鳳漁港視察離岸風場推動成果時表示，該海洋風場是台灣第一座完成的示範風場，每年可提供綠電給12.8萬戶家庭，相當於苗栗縣6成以上家庭；而苗栗另一座海能風場，每年則可供應相當於38萬戶一整年的家庭民生用電。蔡總統2016年上任後，積極推動國內綠能發展，在離岸風電部分，累積裝置容量迄今已達2.38GW，位居亞洲民主國家的第一名，為台灣能源、環境及產業等各面向的永續發展帶來巨大貢獻。

陳建仁指出，海洋風場是台灣第一座完成的示範風場，每年可提供綠電給12.8萬戶家庭，相當於滿足苗栗縣6成以上家庭的用電需求，而苗栗另一座海能風場，每年則可供應相當於38萬戶一整年的家庭民生用電。他強調，截至2024年4月底止，我國離岸風電累積裝置容量已達2.38GW，位居亞洲民主國家的第一名，至盼透過海洋風場及海能風場的成功經驗，持續提升台灣綠能發展。

陳建仁表示，2006年他擔任行政院國家科學委員會主委時，蔡英文總統時任行政院副院長，政府開始推動台灣綠能發展，包括太陽能、風能、地熱等替代能源，皆為當時政府規劃推動的重點，而2016年他上任副總統後，蔡總統隨即交付他兩大任務，第一項是推動年金改革，第二項則是推動國內綠能發展。

陳建仁進一步表示，在大家共同努力之下，台灣綠能的發展已獲得不錯成效，在離岸風電部分，他要感謝沃旭能源（Ørsted）、台灣捷熱能源（JERA）、風睿能源（SRE）、科理歐（Corio）等離岸風電開發商、供應商，以及經濟部同仁，共同努力克服COVID-19疫情、烏俄戰爭、通膨、升息等國際經濟動盪的巨大挑戰，並掌握國內發展離岸風電的契機，運用前瞻思維、超前部署，讓一支支巨大風力發電機能夠豎立在台灣美麗的海洋，場面相當壯觀，也為台灣能源、環境及產業等各面向的永續發展帶來巨大貢獻。

陳建仁指出，淨零碳排已是國際趨勢，歐盟預計在2026年正式實施「碳邊境調整機制」（CBAM），全球企業也紛紛加入全球再生能源倡議組織RE100的行列，提倡100%使用再生能源。為順應此一趨勢，台灣必須及早因應準備，相信今年520之後，在準總統賴清德及準閣揆卓榮泰卓越領導下，台灣綠能的發展一定會愈來愈好，順利達成「2050淨零排放」的目標。

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