房租漲幅創15個月來新高 房東生活成本提高算房客的？

房仲全聯會調查，物價房價全面上漲，影響購屋意願轉為觀望，主計總處7日公布4月物價變動概況，剛好是電價調漲1個月的通膨情形，4月消費者物價指數CPI年增率為1.95％，回落至2％的通膨警戒線之下，不過，房租漲幅2.34％，卻創下15個月來最大漲幅，為CPI漲幅提供正貢獻。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，房屋租金漲幅從111年7月突破2％以來，雖然中間有1、2個月的漲幅是略低於2％，但大多數時間漲幅都在2％以上，主計總處認為，3大因素帶動房租上漲，包括：房東生活成本增加、住宅維修費用上漲，以及利率調升，導致房屋持有成本增加。

曹志弘表示，房租上漲第1個原因，之前不圇是因為疫後的需求復甦，或俄烏戰爭，或是國內物價漲幅較大，使得房東的生活成本增加；第2個原因就是房屋會有維修成本，房子要租給別人會進行維修，主計總處調查的住宅維修費用，4月的漲幅也有2.61％，住宅維修費其實漲幅也頗大；第3個原因則與利率提升及房價上漲有關，房價上漲及房貸升息，都會增加房屋持有成本，基於三項原因，房東調漲房屋租金。

不過，曹志弘表示，雖然房屋租金漲幅有稍微擴大一點，但大概還是在2％左右，並沒有明顯地大幅上升，但也尚未有下降趨勢。

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