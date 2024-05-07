台灣癌藥可近委員會喊話 癌藥基金「先撥款 再立法」

準總統賴清德去年參選時，曾經承諾未來當選總統後，將成立「百億癌症新藥基金」。對此台灣癌症基金會7日表示，第二屆立法院厚生會「提升台灣癌症新藥可近性委員會」日前已正式成立，該委員會向政府喊話，呼籲癌藥基金應「先撥款 再立法」 ，確保財源永續。

台灣癌症基金會表示，第二屆立法院厚生會「提升台灣癌症新藥可近性委員會」已在5月2日正式成立，立委劉建國擔任總召集人，立委王正旭、廖偉翔、陳昭姿分別擔任法制研究組、財源研究組、運作機制研究組共同召集人，主任委員則由台灣癌症基金會執行長張文震醫師擔任。

劉建國委員指出，病人面對的不是「沒藥醫」的絕症，而是「沒錢醫」的無奈。去年4月帶領病友團體拜會時任副總統賴清德，獲得賴副正面回應，最終成為「百億癌症新藥基金」政見。第二屆委員會的使命在於持續推動基金，造福癌友。健保署署長石崇良在會上明確表示，癌症新藥基金的落地指日可待。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌藥基金的運作機制設計複雜，包括給付範圍、申請流程、專業審查、給藥管理、數據監理與病友權益等各方環節。在確保可近性與公平性的基礎上擴大現行給付範圍，是當前癌友救命的首要考量，包括因財務衝擊大導致應納入卻尚未納入健保的新藥，以及符合未被滿足醫療需求等條件之新藥。台灣社區醫院協會理事長朱益宏也強調，癌症新藥基金一定要獨立於健保之外，以不影響健保總額的方式為之。

王正旭委員表示，成立癌藥基金的關鍵在於法制化的保障以及永續的財源，兩者息息相關。唯有法制化，才能確保財源的穩定以及機制運作的永續性。廖偉翔委員認為，癌藥基金攸關生命，財源必須充足穩定，多元思考各種可能性。

如目前健保內的藥價調整（PVA）、藥品給付協議（MEA）返還的額度，約為百億金額，亦或者於健保外公務預算甚至特別預算，都是可以思考的方向。陳菁徽委員也表示，自己身為第一線醫療人員，深知癌症家庭的痛苦以及醫師的為難。癌藥基金的成立刻不容緩，相信這是立院不分黨派都已有的共識。

陳昭姿委員透過數據估算，癌藥通過健保給付需要782天；另病友團體詳盡調查後也發現，癌症治療用藥的健保給付涵蓋率僅三成。這導致近七成的癌症家庭需要自費治療，顯示當前的醫療體制卻有調整必要，近期討論熱烈的補點值政策也是由此而來。未來癌藥機制運作機制的設計，首要目標就是確保癌藥能順利運作，加速新藥給付，與健保機制順利接軌。

厚生基金會執行長陳柏同表示，厚生會已經成立34年，是立院歷史最悠久的跨黨派問政次團。自癌症新藥可近委員會成立以來，經過多次委員會議討論，深刻感受到全台癌症家庭對於成立癌症新藥基金的引頸期盼。本屆立委參加厚生會的委員人數有75 位，已接近全部立委人數的七成，是凝聚跨黨派共識的最佳平台。

劉建國委員總結會議「先撥款、再立法」的集體共識，強調透過法制程序確保基金財源保障和永續運作的重要性，建議政府在制定相關政策時應該優先考慮如何確保基金的長期運作，以保障癌症患者的權益和福祉。其次，癌藥基金的設立不僅需要政府的支持，還需要整合各界的意見，特別是來自醫界、病友、公衛和藥學等方面的意見。透過多方參與，確保基金的運作機制更加完善。

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