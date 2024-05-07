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通膨持續減壓！4月CPI年增率回落至1.95%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
通膨持續減壓！行政院主計總處7日發布2024年4月物價調查結果，4月CPI年增率1.95%，繼今年1月後再度回落至2%通膨警戒線以下。 圖／聯合報系資料照片
通膨持續減壓！行政院主計總處7日發布2024年4月物價調查結果，4月CPI年增率1.95%，繼今年1月後再度回落至2%通膨警戒線以下。 圖／聯合報系資料照片

通膨持續減壓！行政院主計總處7日發布2024年4月物價調查結果，4月CPI年增率1.95%，繼今年1月後再度回落至2%通膨警戒線以下，17項重要民生物資CPI年增率更難得出現年減0.16%情形。

主計總處分析，4月CPI較上年同月漲1.95%，主因外食費與蔬果價格上漲，及房租延續緩漲走勢，加上部分醫療院所調升掛號費及家庭用電上漲4.48%。以及跨境旅遊需求推升娛樂服務費用價格所致，惟蛋類因上年缺蛋期間比較基數較高而下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.8%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲1.81%。

CPI

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